«A Christmas Carol, dal racconto breve di Charles Dickens», spettacolo al Barco teatro

Oltre alla tradizionale edizione di “Presepiando”, l’Associazione Gattamelata propone un altro atteso appuntamento natalizio pensato in particolare per le famiglie ed i più piccoli: «A Christmas Carol, dal racconto breve di Charles Dickens», domenica 12 dicembre in prima replica alle ore 16 ed in seconda replica alle ore 18, al Barco Teatro in Via Orto Botanico 12 (Padova). Prenotazioni al numero 049.8751867.

Un atteso ritorno per la Compagnia MU.S.A., Musica Arte Spettacolo, che già da alcuni anni accompagna l’Associazione Gattamelata, con apprezzatissime pièce teatrali natalizie.

Quest’anno il regista Edoardo Billato, con la direzione artistica musicale del Maestro Alessandro Brunello, propone una rilettura in chiave di riflessione sull’attualità del famoso Canto di Natale di Charles Dickens: «A Christmas Carol, il miglior modo per affrontare e superare mali sociali, breve seminario di riflessione personale e collettiva su un tema attuale oggi come allora.

Dettagli spettacolo

La storia dell’avaro ed egoista Scrooge e dell’incontro con i tre fantasmi del Natale che lo aiutano a riscoprire l’amore verso il Prossimo, la felicità e la gioia nell’aiutare gli altri, viene riproposta secondo un attuale e prezioso significato etico: facendo qualcosa nel proprio piccolo si può arrivare all’annullamento dei mali sociali, migliorando il benessere delle persone che ti stanno accanto e favorendo una migliore condizione interiore.

Nella narrazione, entrano fatti storici, come la rivoluzione industriale in Inghilterra che sconvolge le modalità di lavoro. Oggi la rivoluzione avviene con l’intelligenza artificiale, la robotica, i new media, attraverso l’esempio che diamo di noi stessi, attraverso la coerenza, attraverso la Democrazia, attraverso l’informazione e tutto ciò che può avere impatto sociale. Attraverso la vicenda di Scrooge va riconosciuta la grande ricchezza umana delle persone che ogni giorno danno il loro piccolo/grande contributo e senza le quali non si otterrebbe nessun traguardo etico, scientifico, umano. Ognuno può fare la sua parte per il benessere delle persone, così come per il proprio, per creare un mondo più simile a come vorremmo che fosse.

La rilettura proposta dalla regia si propone quindi di rileggere il Canto di Natale ai propri figli, cercando di arrivare ad una costruzione del proprio “io” e del “noi” della collettività partendo sempre dalle piccole cose. Un percorso di crescita personale che non può che iniziare da una domanda: “….e se fossi anche io come Scrooge?”

Interpreti: Edoardo Billato, Stavros Mantis, Anna Maria Di Filippo, Cristiano Langaro, Laura Panato. Mauro Miazzolo, Silvia Cariolato, Sara Zamberlan.

Informazioni e prenotazioni: tel. 049.8751867

L’Associazione Gattamelata

Dal 1991 l’Associazione Gattamelata, che conta circa 500 soci, si impegna a valorizzare una delle zone più care alla città di Padova, la zona adiacente alla Basilica del Santo. Questo grazie alla organizzazione di iniziative culturali volte al recupero nell’aspetto storico-artistico, urbanistico, ambientale e culturale dei valori e delle tradizioni antiche di questa parte della città caratterizzata appunto dalla presenza del Santuario.

Associazione Gattamelata | tel. 348.0005973 | email: associazionegattamelata@gmail.com

https://www.facebook.com/Associazione-Gattamelata-310683635764982

https://www.facebook.com/events/1056780225085633/

