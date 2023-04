All'ex Chiesetta di San Rocco: "A fior di pelle" - "Nuovi mondi nuovi orizzonti"

“A Fior di pelle” - “Nuovi mondi nuovi orizzonti”. L’ex Chiesetta di San Rocco nei giorni 20° Edizione della Rassegna del Vivaismo Nazionale di Qualità del Florovivaismo Veneto e dei prodotti Tradizionali di Eccellenza, - “Este in Fiore” - , si trasformerà in un’opera d’arte, adibendo i suoi spazi ad una installazione site-specific, presentata dalla Proloco di Este dal titolo “A Fior di pelle”, dell’artista locale Nicol Ranci, a curatela di Lisa Celeghin.

Un’opera che intende interpretare il concept della Rassegna del 2023 “Nuovi mondi, nuovi orizzonti” attraverso l’avvicinamento ad un nuovo modo di percepire l’opera e la natura, all’insegna dell’esplorazione di “Nuovi mondi” legati alla sensorialità, per cogliere la vita profonda della natura, la sua "meraviglia", ma anche la sua caducità e fragilità.

Un ambiente molto noto e caro al pubblico dedito generalmente all’accoglienza di esposizioni di artisti locali e non solo, diventa spazio di un intervento artistico la cui finalità è proporre un’esperienza immersiva sul tema del “Fiore”, seguendo il flusso delle percezioni sensoriali, stimolate da episodi artistici esperienziali, tattili, uditi, visivi, sonori. Al centro dell’opera “Il fiore”, la “natura”, i “sensi”, ma anche il fruitore, in interazione costante con l’opera d’arte, che diventa "spazio" attraversabile, imprescindibile dall'opera stessa, in cui l'intervento artistico si manifesta e prende forma d'opera d'arte.