"A me gli occhi" di Feydeau, la stagione di prosa al Piccolo teatro

Torna la rassegna di prosa al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana)

Venerdì 4 marzo, alle ore 21.15, la Nuova Compagnia Teatrale di Enzo Rapisarda proporrà la commedia "A me gli occhi” di Georges Feydeau. Divertente testo in cui iI domestico di una ricca famiglia usa l’ipnosi per sottomettere il suo padrone, tenendolo così in pugno e facendogli fare ciò che gli pare.Quando il suo padrone decide di sposarsi, lui cerca di opporsi in tutti i modi sfruttando sempre l’ipnosi e dando vita a scene bizzarre e divertenti.

Interi euro 10, over 65 e studenti euro 9, associati e bimbi euro 8.

Prevendite nei consueti esercizi e sul sito del Piccolo (https://www.piccolo-padova.it/)

Apertura della biglietteria dalle ore 20.15.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/a-me-gli-occhi/