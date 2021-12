"A tutto schermo", rassegna di quattro documentari italiani e internazionali all'MPX

Arriva anche a Padova all’MPX - Multisala Pio X l’iniziativa “A tutto schermo!, rassegna cinematografica itinerante promossa da La Rete degli Spettatori, che giunge al suo decimo anno portando in giro per l’Italia proiezioni e incontri con autori e critici selezionati da Valerio Jalongo, Paola Casella, Fabrizio Grosoli, Emanuele Rauco e Lorenzo Dionisi. Un’iniziativa che promuove il ritorno in sala e che vuole sottolineare l’importanza del cinema indipendente, specialmente del documentario, come rinnovato strumento per raccontare la realtà.

Calendario proiezioni all’MPX

Lun 6/12 – Radiograph of a Family | ore 21

Mar 7/12 – L'Occhio di Vetro – ore 17.30

Mar 7/12 – Gelsomina Verde – ore 19.15

Mar 7/12 – L'Occhio di Vetro – ore 21

Mer 8/12 – Citizen Nobel – ore 17.30

Mer 8/12 – Radiograph of a Family – ore 19.30

Mer 8/12 – Citizen Nobel – ore 21.20

Gio 9/12 – Gelsomina Verde – ore 21

Biglietti

Biglietto singola proiezione 5 euro

Ridotto 4 euro

(acquistando assieme almeno due biglietti di due differenti film, anche di giorni diversi)

> Prevendite aperte (anche on-line) <

Info: https://www.multisalampx.it/ - tel. 049 8774325 (orari apertura cinema)

multisalampx.it/rassegna-a-tutto-schermo

Schede film

Radiograph of a Family

di Firouzeh Khosrovani

Norvegia/Iran/Svizzera 2020, 82'

Versione originale con sottotitoli in italiano

La cineasta iraniana, da sempre attenta ai fenomeni socio-politici del suo Paese, ripercorre la sua vita di figlia attraverso tasselli di memoria e i reperti dei genitori. Un documentario d’archivio sulle origini e sui conflitti familiari che raccontano le mutazioni culturali di un Paese.

L’occhio di Vetro

di Duccio Chiarini

Italia 2020, 75’

Il racconto di un viaggio nel tempo e nella memoria. Il regista, partendo dal diario scritto in guerra dal prozio, compone un mosaico inedito e sfaccettato della storia d’Italia attraverso la ricerca sul passato fascista di una famiglia.

Gelsomina Verde

di Massimiliano Pacifico

Italia 2019, 78’

La storia della giovane Gelsomina Verde, vittima della camorra, barbaramente torturata e uccisa a soli 21 anni durante la cosiddetta prima faida di Scampia.

Citizen Nobel

di Stéphane Goël

Svizzera 2020, 90’

Versione doppiata in italiano

La storia di Jaques Dubochet, classe 1942, che nel 2017, ricevendo il premio Nobel per la chimica, vede la sua vita cambiare. Passato dall’anonimato alla celebrità, dalla quiete dei laboratori alla luce della ribalta internazionale, la sua presenza improvvisamente è richiesta ovunque.

