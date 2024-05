Festival AbanoDanza, gli eventi e gli spettacoli in programma nel fine settimana

Balletto Teatro di Torino, una delle compagnie più importanti nel panorama della danza italiana sarà protagonista di una due giorni imperdibili. Si comincia venerdì 24 maggio alle 21:30 al Museo Villa Bassi Rathgeb con una prima nazionale e una coproduzione del Festival. «Vermell» significa rosso in catalano. È il colore del fuoco, dell’amore, del dramma, del potere, della forza, dell’emozione, della passione, del sangue e della lussuria. Questo colore guida il concetto creativo del coreografo José Reches, sostiene la visione e l’aspetto narrativo della coreografia. Il duetto attraversa diversi stati d’animo e di movimento.

«L’incontro e la volontà di controllare il potere del respiro legato al concetto dell’“io ti ho”, “io ti controllo”… - spiega il coreografo - Eppure, non sappiamo mai chi ha stretto le mani per primo, chi si è spogliato strato per strato per raggiungere il punto di uscita. Incontri di tocchi e sguardi verso un divenire amoroso. È l’amore o il desiderio l’unica realtà? Le persone non sempre intendono l’amore allo stesso modo, cataloghiamo, facciamo distinzioni, abitiamo le emozioni, viviamo».

In «Respira» - accompagnato dalla musica di Giorgio Ferrero e Rodolfo Mongitore, con disegno luci di Alberta Finocchiaro - si esplora la funzione stessa della vita – come vuole suggerire nel titolo il coreografo José Reches, quel respiro che è mutevole manifestazione vitale del nostro essere, suscettibile di più sfumature in una giornata. Questo incontro unisce lo stato generale del corpo, la consapevolezza delle possibilità di movimento, il rapporto con l’ambiente, l’ascolto del proprio respiro, quello degli altri e del gruppo. Questi i segni identitari di Respira. A seguire incontro-conversazione con gli artisti condotto da Maria Luisa Buzzi. In caso di pioggia l’evento verrà proposto all’interno del Museo.

Per entrambi gli spettacoli è consigliata la prenotazione. È previsto un biglietto intero 15euro, ridotto 10euro e ridotto per le scuole di danza 8euro. Prevendite su presso l’Ufficio IAT di Abano Terme. Il programma completo è disponibile online sul sito www.abanodanza.it e sulle pagine social AbanoEventi. Per informazioni: biglietteria@abanodanza.it; spettacolo@abanoterme.net

Con oltre 40 anni di attività continuativa Balletto Teatro di Torino è attualmente una formazione composta da sei danzatori provenienti da importanti esperienze a livello internazionale che con crescente successo, continua il suo originale percorso di creazione riconosciuto ormai dalla critica più attenta. Il profilo sempre più internazionale, che la Compagnia è andata assumendo negli anni, non ne limita l’attività in Italia, ed in particolare a Torino dove, si è venuta a configurare come un organismo stabile di produzione. AbanoDanza propone, sabato 25 maggio (ore 10:00) un incontro di presentazione del lavoro della compagnia con la coreografa e direttrice artistica Viola Scaglione. L’incontro si svilupperà attraverso una pratica a cui il pubblico è invitato a partecipare. Consigliato un abbigliamento comodo per training di danza. In caso di pioggia l’evento verrà proposto all’interno del Museo. È previsto un biglietto unico di 5euro

Da ventiquattro anni, il Abano Danza Festival anima i luoghi più rappresentativi della città termale come Museo Villa Bassi Rathgeb, il Teatro Polivalente, il Viale delle Terme, Piazza Todeschini e il Teatro Pietro D’Abano. Il Festival è promosso dal Comune di Abano Terme con la direzione artistica di Luciano Padovani. La rassegna gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e il patrocinio della Provincia di Padova.

