Ad Abano l’incontro con Luciano Tirindelli, ex agente di scorta di Giovanni Falcone

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Nell’ambito delle celebrazioni per il trentaduesimo anniversario della strage di Capaci, l’Associazione Scorta Falcone e Nidodiragno/CMC, in collaborazione con il Comune di Abano, organizza una giornata per ricordare le vittime di una strage che ha lasciato una macchia indelebile nella storia del nostro Paese.

Luciano Tirindelli, ex agente della scorta del magistrato Giovanni Falcone, incontrerà la mattina di martedì 21 maggio le scuole del territorio. Alle 21:00. Il Presidente dell’Associazione Scorta Falcone incontrerà il pubblico presso il Teatro Marconi di Abano. Un momento per raccontare uno dei momenti più significativi della storia italiana degli ultimi trent'anni. Scampato alla strage che ha assassinato il Giudice, la moglie e tre colleghi nel 1992, ripercorre momenti e ricordi perché la memoria di quei fatti e di quelle persone continui a essere viva nel presente e nelle generazioni future.

Giovanni Falcone - "Che le cose siano cosi?, non vuol dire che debbano andare cosi?. Solo che, quando si tratta di rimboccarsi le maniche e incominciare a cambiare, vi e? un prezzo da pagare, ed e? allora che la stragrande maggioranza preferisce lamentarsi piuttosto che fare."

Info web

https://news.viavainet.it/giornata-della-legalita-abano-terme-2024

https://www.facebook.com/photo/?fbid=891975402959946&set=a.469791281845029

Foto articolo da comunicazioni stampa e da Facebook