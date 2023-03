Abano Street Carnival il 19 marzo 2023. Torna ad Abano Terme Il carnevale con una allegra sfilata di Carri Mascherati e tanti gruppi di figuranti.

Divertimento assicurato per tutte le età. Partenza alle ore 15 da via Flacco e arrivo in Piazza Mercato. In caso di maltempo si recupera domenica 26 marzo.