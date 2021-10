 “Abano street circus”, un weekend nel segno del circo contemporaneo

I colori dell’autunno saranno ancora più accesi e sgargianti nel fine settimana in arrivo ad Abano. Sabato 23 e domenica 24 ottobre la “regina delle terme euganee” si prepara infatti ad accogliere nelle vie pedonali, nelle piazze del centro e negli spazi verdi limitrofi tutta la magia e la varietà dell’arte di strada: è la rassegna di circo contemporaneo “Abano Street Circus”, una proposta ormai immancabile nell’offerta della città termale che aggiunge così alla tradizione del benessere quella di meta di eventi di spettacolo per pubblici di ogni età, famiglie, coppie, residenti e turisti.

La manifestazione promossa dal Comune di Abano Terme in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, forte del successo delle scorse edizioni, ha affidato nuovamente la direzione artistica ad Antonio Carnemolla, storico ideatore del “Padova Street Show” e organizzatore di festival di artisti di strada a livello nazionale, oltre che regista, attore, scrittore e a sua volta “busker”. Tanti gli artisti coinvolti in una selezione che ha guardato tanto al territorio quanto all’Italia e all’estero, una vera e propria squadra di professionisti dell’intrattenimento di qualità formata appositamente per questa speciale edizione con l’idea di abbracciare tutto il circo contemporaneo attraverso numeri di magia, clownerie, equilibrismo, giocoleria, prestigiazione, equilibrismo, comicità e molto altro ancora.

Tra le novità assolute si segnalano il colombiano Marcel Eso con il suo spettacolo di giocoleria, acrobazie ed equilibrismo “Sere Yo Maestro” (sabato all’Hotel Orologio, ore 16, e domenica in Piazza Todeschini, 17.15), il cileno Mistral, uno dei pochi acrobati disposti a esibirsi su un palo cinese non ancorato, che in “Fidati di me” darà dimostrazione di forza, equilibrio, spontaneità e eleganza (domenica in Piazza Todeschini, 15.30), il clown Paolo Piludu alias “Mr Ping Pong” dal nome del personaggio da lui creato, un fantomatico quanto improbabile campione (domenica in Piazza Todeschini, 16), Mister Funnymoments, esperto di giochi di fuoco, comicità, giocoleria ed equilibrismo (domenica in Piazza Mandruzzato, 18.30), Gaia Ma e la sua giocoleria con cappelli, un numero clownesco, comico, poetico e un po’ romantico (domenica in Piazza Mandruzzato, 16.30), Circo Sonambulos, dalla Spagna, con uno spettacolo autobiografico, tragico e comico allo stesso tempo (domenica in Piazza Mandruzzato, 17.45) e la contorsionista argentina Cronopia, protagonista di piroette e grandi acrobazie senza trascurare il lato comico (sabato all’Hotel Orologio, 16.30, e domenica in Piazza Mandruzzato, 19).

Ma tanti altri saranno gli artisti ad esibirsi fra il pomeriggio di sabato e l’intera giornata di domenica negli spazi dell’Hotel Orologio, dei Giardini del Kursaal, di Viale Terme, Via Jappelli, Via Busonera, del Parco Urbano, di Piazza Repubblica, Piazza Todeschini e Piazza Mandruzzato: i4elementi, Federica Fattori, Manuel Pascal, Claudia Oddi, Sirio Alfieri, Bingo, Domenico Ciano, Otto il Bassotto, Dario Zisa (noto come il Conte Von Tok), Davide Valvo u Prufissuri, Mr Coso e Gabriel Rigo. In caso di pioggia gli spettacoli si sposteranno al Teatro Comunale Magnolia. Evento gratuito.

Il sapore internazionale

L’Assessore alle Manifestazioni Ermanno Berto si dice soddisfatto: «Dopo i successi degli eventi passati come Abano Comix e Art and Ciocc, siamo giunti alla quarta edizione di una manifestazione dal sapore internazionale. Artisti circensi arrivati da tutta Europa e oltre per esibirsi due giorni nelle vie di Abano Terme, polo turistico termale altrettanto internazionale. Ringrazio Venicepromex e Camera di Commercio per la collaborazione e Antonio Carnemolla per l’organizzazione. Un evento quindi per grandi e piccini, vi aspettiamo numerosi».

