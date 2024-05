Abano Wine days: 3 giorni, 20 cantine e 5 ristoranti

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1598969357339744

Abano Wine days: fai fiorire il sommelier che è in te

3 giorni, 20 cantine e 5 ristoranti

Ti aspettiamo dal 10 al 12 maggio ad Abano Terme per vivere 3 giorni immersi nel verde del meraviglioso parco urbano termale in cui vini e prodotti del nostro territorio saranno i veri protagonisti.

Lungo la passeggiata del parco troverai, all’interno della casette in legno, le aziende vinicole selezionate con cura da ZERO75 Wine Shop e nell'area food le specialità culinarie dei ristoranti del territorio.

Porta con te tutta la famiglia! Oltre alla proposta enogastronomica potrai gustarti un buon gelato o un caffè nei bar e gelaterie del parco in un atmosfera di relax e in uno spazio ampio e sicuro per i tuoi bambini.

Ecco tutte le informazioni per vivere la meraviglia degli Abano Wine Days:

Le cantine e i ristoranti

20 cantine e 5 ristoranti ti aspettano per deliziarti con i loro vini e le loro proposte culinarie.

Con la mappa del parco potrai raggiugere facilmente le cantine che già conosci o scoprirne di nuove.

Come funziona?

La partecipazione agli Abano wine days è libera, gratuita e non richiede alcun tipo di prenotazione.

Per degustare i vini scelti per te e per gustare le bontà culinarie è necessario acquistare il kit che comprende calice, tracolla porta calice e 15 Fiori di vite da utilizzare presso i punti degustazione delle cantine ed i ristoranti.

Il Kit Abano Wine Days

Il kit costa 25 euro a persona e comprende:

Calice

Tracolla porta calice

Mappa del parco con la disposizione di cantine, ristoranti, gelaterie, bar

Elenco vini e piatti

15 Fiori di vite

Coupon sconto da utilizzare per i tuoi futuri acquisti

Potrai acquistare il kit al punto cassa che troverai presso ZERO75 Wine Shop

I Fiori di Vite saranno l’unica modalità di pagamento per le degustazioni durante la manifestazione;

Mentre nei Bar e Gelaterie i FIORI DI VITE non sono validi come forma di pagamento.

I fiori di vite aggiuntivi possono essere acquistati in pacchetti da:

6 Fiori di vite euro 10

12 Fiori di vite euro 20

Potrai acquistare i vini che hai degustato ad un prezzo speciale per tutta la durata dell’evento presso ZERO75 Wine Shop

Informazioni

Punto Cassa presso ZERO75 Wine Shop

Nel punto cassa è previsto il POS per pagamento con bancomat e carta di credito (anche American Express)

Orari

Venerdì 10 dalle ore 17 alle ore 22

sabato 11 e domenica 12 dalle ore 10 alle ore 22

Parcheggi

Via Calle Pace

Via Nazioni Unite

Piazza Salvatore Mandruzzato

Piazza Morosini

Piazza Cortesi

Via Luigi Galvani

Importante

• L’accesso alle consumazioni presso i punti espositivi è consentito esclusivamente con il kit fornito dall’organizzazione.

Info web

