AbanOspita, trilogia di stelle: un evento esageratamente misterioso

Attraverso performance di diverso genere si parteciperà ad una caccia al tesoro in diretta. Una sorta di “giallo” dal vivo, un evento misterioso che attraverso un percorso, che potremmo paragonare a quello realizzato da Dante nella Divina Commedia, porterà a… “rivedere le stelle”.

Il regista Giancarlo Marinelli, noto per la sua creatività e per il suo stile originale e mai scontato, ha pensato a questo evento innovativo e unico nel suo genere come omaggio ad una città per lui familiare e nella quale le diverse iniziative realizzate hanno costituito motivo di orgoglio e successo e dove ha incontrato sempre un pubblico vivace e curioso.

Il Festival avvolto nel mistero e nella curiosità inizia venerdì 22 aprile con la ricerca del primo “mistero” da svelare, prosegue sabato e termina domenica con una conclusione inattesa.

Anche l’eventuale maltempo non fermerà la ricerca: importante munirsi di ombrello!

Nessuna indicazione – precisa l’Assessore alla Cultura del Comune di Abano Terme, Cristina Pollazzi, - può essere fornita se non la sera stessa perché qualunque cenno toglierebbe la magia ad un evento che fa del mistero la sua vera natura. In questa ricerca verranno visitati e/o scoperti luoghi che fanno parte della storia di Abano Terme. Luoghi “diversi”, sognati e immaginati dal regista sotto una duplice veste: da un lato il luogo familiare che si è sempre visto e percepito in un modo e che all’improvviso appare completamente differente; dall’altro il luogo poco noto che grazie alle “stelle misteriose” assumerà un significato e un’importanza nuovi e inaspettati.

Trilogia perché sono tre gli appuntamenti, Stelle perché tre sono gli ospiti misteriosi da svelare.

Come nello studio delle costellazioni, lo spettatore è chiamato a percorrere vie, perdersi nel firmamento, interrogarsi circa il viaggio ancor prima che sulla destinazione.

Gli appuntamenti sono alle 20.45 in tre differenti luoghi in base alla serata:

Venerdì 22 aprile ci si troverà davanti all’Hotel Orologio per poi ricevere il primo indizio, cogliere la prima stella e incamminarsi verso…

Sabato 23 aprile ci si ritroverà in Piazza Caduti di fronte al Comune e

domenica 24 aprile in Piazza Repubblica…

"Appuntamento-sfida dunque da non perdere portando con sé curiosità e voglia di sperimentare!!!"

Info web

https://www.facebook.com/biblioabano/