Abbashow, a Montegrotto si torna negli anni ‘70 con «La Macchina del Tempo»

Vi piacciono gli Abba? Non perdetevi l’Abbashow che dopo il successo televisivo al Tale e Quale Show sarà sabato 30 luglio a partire dalle 21.30 in viale Stazione, nel centro di Montegrotto Terme, terzo atteso appuntamento della manifestazione «La macchina del tempo». Nonostante la crescente popolarità il punto fermo del gruppo è quello di partenza: divertire il pubblico attraverso la magia delle musiche degli Abba.

Sulle scene da oltre 10 anni, gli Abbashow intendono l’arte di fare cover come un’arte totale: la musica è la base su cui viene costruito uno spettacolo i, in cui costumi, luci, coreografie sono orchestrati non solo per realizzare pezzi fedeli agli originali, ma soprattutto per ricreare le atmosfere degli anni Settanta, per un concerto non solo da ascoltare, ma da vivere.

In oltre due ore di spettacolo senza interruzione, sul palco si alternano i maggiori successi della band svedese, dal folk di «Fernando» alla dance di «Gimme Gimme», dal rock’n’roll di «Waterloo» alla disco di «Dancing Queen», al pop di «Mamma Mia»; ogni canzone è come un capitolo a sé stante, dove trovano posto a turno coreografie delle cantanti, rappresentazioni quasi teatrali, cambi d’abito, effetti scenografici e pirotecnici.

La manifestazione è promossa dall'amministrazione di Montegrotto Terme, assessorato alle Manifestazioni turistiche. La macchina del tempo è un format Urania Corporation prodotto in collaborazione con Flash Dance Academy.

