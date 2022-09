Concerto per gli 800 anni dell’università di Padova, gli Abbattilanoia a Palazzo Zuckermann

Teatro Giardino del Palazzo Zuckermann

corso Garibaldi 33 | Padova

Sabato 24 settembre 2022, ore 20.30

Concerto per gli 800 anni dell’Università di Padova

a cura di Abbattilanoia

Ingresso con offerta libera

Dettagli

Concerto di beneficenza per la Fondazione di Partecipazione Comitato Otto Febbraio a cura del gruppo musicale degli Abbattilanoia.

Il gruppo musicale veneto nasce verso la fine del 1998 ed era inizialmente costituito da 8 elementi, provenienti ciascuno da esperienze artistiche e musicali diverse ma accomunati dal mondo universitario che vivono e frequentano in un’ottica di spensierata giovinezza. Nella sua formazione originale fin dai suoi esordi combina la sperimentazione musicale con la satira e l'umorismo dissacrante dei testi accuratamente ricercati e riferiti sempre alla vita vissuta di tutti i giorni.

Appartengono al 1999 le prime esibizioni in locali, ristoranti, alberghi e taverne dell'entroterra padovano che segnano la nascita del gruppo musicale. Nel 2000 il concorso musicale Bands on Air della città di Abano li vede protagonisti e vincitori nella splendida cornice del teatro comunale di Abano Terme. Nell'estate del 2000 partecipano con successo alla rassegna musicale Estate ad Est sullo stesso palco di Rocky Roberts, Gigi Sabani e i comici de "La sai l'ultima". Nel 2001 gli Abbattilanoia arrivano secondi al San Romolo, Festival Nazionale della Musica comica indetto dalle Bronse Querte, di cui sono stati in più di un’occasione ospiti anche in seguito all'interno del loro programma "Fregoe" in onda su Tele Nord Est. Nel 2001 gli Abbattilanoia calcano il palco del Teatro del Parco Magnolia di Abano Terme al fianco dei comici dello Zelig Enzo Cortese e Roberto Sassetti. Nel 2002 gli Abbattilanoia si dedicano a rinnovare il loro repertorio e si dedicano allo studio degli arrangiamenti. In tal senso partecipano a varie rassegne musicali e collaborazioni con altri gruppi musicali alla ricerca di sonorità e ritmiche nuove. Nel frattempo cominciano la registrazione del loro primo CD Demo dal titolo "Demo in Domo". Il 2003 li vede al Music Zoo, la trasmissione dedicata alla musica demenziale su Rete AAll Music, dove registrano tre puntate. Nel mese di Giugno partecipano con successo ad una rassegna televisiva in onda su Tele Chiara con altri artisti del panorama veneto. Vengono invitati in diverse occasioni a trasmissioni radiofoniche su Di Radio e Radio Cooperativa. Verso la fine del 2003 hanno collaborato con i comici veneziani Carlo e Giorgio ad uno spettacolo teatrale combinando il cabaret alla musica satirica. Nel 2004 continuano l’attività concertistica presso locali, pub, sagre distribuite sul territorio veneto per arrivare al 2005 che li vede finalisti del festival della canzone demenziale italiana: “San Scemo” all’Alcatraz di Milano. Nello stesso anno registrano una puntata dedicata a Padova andata in onda su Rai 1 in un programma di Luca Giurato.

Nel 2006 esce il loro CD intitolato “De Mente”, un vero trattato di psicopatologia di gruppo. Nel 2007 continuano la loro attività “live” e alcuni brani del CD vengono frequentemente proposti da Radio DeeJay. Nel 2009 esce il loro secondo CD “Tutti i nudi vengono al petting”.

Nel mentre tantissimi concerti un po’ in tutte le province del veneto e non solo.

Dal 2010 i musicisti del gruppo, nel frattempo divenuti stimati professionisti e coscienziosi padri di famiglia, continuano ad esibirsi con mirata e astuta oculatezza. 2 sono i claim che hanno accompagnato gli Abbattilanoia negli anni:

1. Diamo risposte a chi non fa domande.

2. Miriamo alla catarsi dell'uomo, dove catarsi in questo terzo millennio, significa trovarsi.

Informazioni e prenotazioni:

Ingresso libero previa prenotazione via email

comitato@ottofebbraio.org | tel. 393 9223293

https://ottofebbraio.org

https://ottofebbraio.org/abbattilanoia2022/