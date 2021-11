"L'abbraccio del mondo", incontro con l'autore Stefano Bettera

"Siamo davanti a una crisi climatica, e più in generale ecologica, senza precedenti, che minaccia seriamente la sopravvivenza della specie umana sul pianeta. Come reagire? Come invertire la rotta? Le antiche sapienze ci indicano una via: sviluppare la mente ecologica, ovvero la consapevolezza, la lucidità, ma soprattutto l'etica, la dignità e il coraggio necessari a prenderci cura di noi e del mondo. Una pratica di saggezza senza confini, che riporta pace tra mente e corpo e ci indica come vivere con più serenità anche in mezzo alle emergenze. La strada è aperta, percorrerla spetta a ciascuno di noi".

Stefano Bettera è scrittore e giornalista, praticante di meditazione Vipassana e studioso del Buddhismo. È autore di libri come di “Il Buddha era una persona concreta” (2019), “Felice come un Buddha” (2017), “Fai la cosa giusta” (2018) e co-autore di “Karma Polis“ (2018). Ha compiuto studi sui testi del Buddhismo antico al Bodhi College, in Inghilterra. Tiene corsi di meditazione in diversi centri in tutta Italia, collabora con «Yoga Journal», dove ha una rubrica fissa. Fa parte del Direttivo dell'Unione Buddhista Italiana (UBI).

Appuntamento al Centro Tara Cittamani il 26 novembre 2021 alle ore 20.30.

Informazioni e contatti

Web: https://www.taracittamani.it/senza-categoria.