"Abc della cucina": otto appuntamenti con Chef Miscioscia

Workshop teorico e pratico insieme allo Chef Matteo Miscioscia. Un solido percorso didattico articolato in otto incontri.

Insieme allo chef tratteremo i diversi metodi di cottura degli alimenti, il dizionario dei termini di cucina, l’utilizzo e la scelta dei materiali e delle attrezzature e le caratteristiche dei metalli in cucina. Il tutto ovviamente mettendo le mani in pasta con delle ricette per vedere l’esatta correlazione tra teoria e pratica.

Gli appuntamenti saranno così sviluppati:

19/01/22 con orario 14 – 18.

Le basi in cucina, tecnica di taglio, brodi e le salse

Brodo vegetale

Brodo di gallina

Fondo bruno

Fumetto di pesce

Bisque di crostacei

Maionese

Salsa olandese

Besciamella

Salsa vellutata

Salsa spagnola

26/01/22 con orario 14 – 18.

Le verdure e le conserve sott’olio e sotto aceto

Vellutata di piselli e menta, cuore morbido di ricotta al limone, carciofi in due consistenze e pane croccante all’aglio

Verdure ripiene alla ligure

Flan di zucca, fonduta di taleggio, topinambur e mandorle

Conserva di Giardiniera in agrodolce

Conserva di datterini confit e basilico sott’olio

09/02/22 con orario 14 – 18.

La carne rossa

Roastbeef all’inglese con patate al forno

Guancetta di manzo brasata al vino rosso e pure di patate

Controfiletto di manzo al burro nocciola, funghi, pastinaca e timo

Vitello tonnato e verdurine di stagione croccanti

16/02/22 con orario 14 – 18.

Le carni bianche

Coniglio alla ligure e spinacino saltato

Pollo e salvia fritti e Maionese al curry

Arista di maiale al forno, marsala, prugne, scalogno e rosmarino

Involtini di tacchino, bacon, noci e senape con patata dolce all’olio extravergine

23/02/22 con orario 14 – 18

Il pesce

Seppie in umido al nero e polentina bianca morbida al profumo di anice stellato e zenzero

Crudo di branzino, citronette al lime e peperoncino, avocado e verdure marinate

Sarde a beccafico su insalatina di finocchio e arancia

Fritto misto e patate con salsa tartara

02/03/22 con orario 14 – 18

La pasta secca e i sughi

Spaghettone cacio e pepe e alla carbonara

Linguine al pesto alla genovese, fagiolini e patate

Spaghetti al sugo di pomodoro datterino, basilico e burrata

Pasta patate curry e cozze

Ragout alla bolognese

Spaghettone alle vongole e limone

09/03/22 con orario 14 – 18

La pasta fresca

Cappellacci alla rapa rossa ripieni di ricotta di pecora, noci e pere

Gnocchi di patate al ragout alla bolognese

Tagliatelle all’uovo con ragout di funghi

Orecchiette con cime di rapa, acciughe e stracciatella

16/03/22 con orario 14 – 18

Il riso e i risotti

Risi e bisi, robiola e limone

Risotto allo zafferano e caffè

Riso pilaf fritto alla cantonese

Riso venere, verdurine croccanti alla soia, gamberi, anacardi e salsa esotica

Informazioni e contatti

