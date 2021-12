Abc della pasticceria: otto appuntamenti con la Pastry Chef Elena Sorgato

Workshop teorico e pratico insieme alla Pastry Chef Elena Sorgato. Il corso base di pasticceria si rivolge a tutti gli amanti della pasticceria che intendono acquisire una buona preparazione tecnica ed imparare tutte le nozioni di base fondamentali. Il corso si svilupperà su otto moduli complementari. In ogni modulo approfondirete lo studio degli ingredienti suddivisi per tipologia, qualità e reazione in funzione delle tecniche di produzione, cottura e conservazione.

Gli appuntamenti saranno così sviluppati:

20/01/22 con orario 14 – 18

Le masse montate

Pan di Spagna (leggero – medio – pesante)

Masse montate con burro (cake, 4/4)

Biscuit

27/01/22 con orario 14 – 18

Le paste friabili

Frolla magra

Frolla milano

Frolla sable

Frolla montata

Crumble/streusel

Biscotteria secca

10/02/22 con orario 14 – 18

I meringaggi

Meringa italiana

Meringa svizzera

Meringa francese

Daquoise

Macaron

17/02/22 con orario 14 – 18

Le creme

Crema inglese + derivate (bavarese, cremoso)

Crema pasticcera + derivate (diplomatica, crema al burro)

Creme coagulate in forno (crème caramel, pannacotta)

Creme al forno (frangipane, crema di riso)

Mousse

Semifreddo

24/02/22 con orario 14 – 18

I bignè, la sfoglia, la brisè e i piccoli lievitati

I bignè e le diverse tipologie

La pasta foglia

La pasta brisè

I piccoli lievitati

03/03/22 con orario 14 – 18

La pasticceria classica

Tiramisù

Zuppa inglese

Torta del re

Foresta nera

Mille foglie

Meringata

10/03/22 con orario 14 – 18

La pasticceria moderna, le mignon e i dessert al piatto

Esotico (cocco – mango – cioccolato bianco)

Goloso (cioccolato fondente – lampone)

Nocciola (caffè – nocciola)

Pistacchio (agrumi – pistacchio)

17/03/22 con orario 14 – 18

Il cioccolato

Temperaggio

Praline

Bon bon

Decorazioni

Spalmabili

Informazioni e contatti

Web: https://www.hangar78.com/events/abc-della-pasticceria-8-appuntamenti/.