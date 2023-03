Domenica sera in Musica al Solemaya Gourmex con "About Giulia", Giulia Pizzardo e Giulia Mazzali. Aperti per cena dalle 19. Live dalle 20.30 in poi. Obbligatoria la prenotazione al locale 345 096 2214.

Evento organizzato in collaborazione con Sonora Eventi & Live APS Eventi Area Artistica.