ABSOLUT accende il Pride Village Virgo di Padova con una notte di musica e brindisi

"Il noto brand di vodka da sempre vicino alla comunità LGBTQIA+ ‘makes some noise’ a Padova con un dj-set d’eccezione, super ospiti e un influencer generato dall’AI.

Venerdì5 luglio,h. 00.00–4.00. Parola d’ordine: #ProudToMix

ABSOLUT anima il Pride Village Virgo diPadova con la ABSOLUT NIGHT Powered By MTV, Pride Edition. Una serata indimenticabile che unisce un dj-set d’eccezione con lo spirito creativo e coinvolgente della vodka arcobaleno per eccellenza. Dalle 2, Margherita D’Aguì prende possesso della console per dispensare energia. Special guest della serata il talent Pierpaolo Pretelli, l’indimenticabile Angel McQueen e @absolutely_alias, il virtual influencer generato dall’AI che nasce dal mix dei volti della community LGBTQIA+ e di chi la sostiene. Una serataper ‘ mixarsi’, ballare, brindare e celebrare il Pride Village più colorato d’Italia.

Protagonista indiscussa della serata è ABSOLUT VODKA RAINBOW, la nuova limited edition arcobaleno che rende omaggio alla bandiera disegnata dall’artista e attivista Gilbert Baker nel 1978. Il nuovo design è un omaggio al Pride, ai suoi colori e al suo messaggio universale di pace e amore. La vodka, pura e trasparente diventa un ingrediente chiave che – come una lente di ingrandimento – amplifica i colori e il messaggio della bandiera Rainbow.

Dopo aver sfilato ai Pride di Milano e Palermo, la ABSOLUT NIGHT di Padova completa il Pride Month della vodka sinonimo di creatività e libertà di pensiero.

La parola d’ordine è PROUD TO MIX, “un’esortazione a condividere la voglia di stare insieme, mixarsi e condividere momenti unici per portare avanti un’idea di mondo e di futuro in cui nessuno è escluso.” Commenta Letizia Invernizzi, Brand Manager di Pernod Ricard

