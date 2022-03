Al Piccolo Teatro Padova "Absolute truth"

Prodotto da il Quintoquarto, da un soggetto e sceneggiatura originali di IlQuintoQuarto, Absolute Truth è una performance rivolta ai giovani, sulla crisi della relazione con Greta Berlese e Rosanna Armenante. Regia di Agostino Nalon. Un viaggio onirico e decadente nella mente di una donna che vive il dramma di una cosiddetta “relazione tossica”. Una sequenza di quadri simbolici, immersi nella musica dal vivo, che parlano di abbandono, perdita delle sicurezze, di odio, rabbia e violenza fino ad un epilogo dal finale aperto: “....A volte, il dono più grande che puoi fare a te stessa è lasciar andare…”. Tre fasi, che porteranno a toccare temi molto delicati come la dipendenza affettiva, la manipolazione, il tradimento, e l'influenza delle imminenti realtà virtuali nella società contemporanea. Tre linguaggi differenti si fonderanno insieme, mettendo lo spettatore al centro di un caotico puzzle da comporre liberamente.

La musica dal vivo, quella di David Bowie, interpretata dalle voci di Martina Micaglio, Aurora Inferrera, Marco Ruffato e Alessandro Corrò. Con Tommaso Trivelli (batteria), Francesco Cescutti (tastiere), Alberto Manzato (chitarre), Alessio Ometto (chitarre e gestione sequenze), Alessandro Eulogi (basso), Manuel Righetto (sax). Un vero e proprio viaggio ipnotico nell'impero oscuro della mente umana, per riscoprire, anche come nella vita “basta un attimo”, e tutto quello che hai può essere spazzato via per sempre.

