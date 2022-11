"Absolute Truth" al Teatro Quirino De Giorgio di Vigonza il 26 novembre 2022, presentato da Il QuintoQuarto alle ore 21 (Piazza Zanella 29, 35010 Vigonza). Ingresso gratuito. "Absolute Truth" parla della crisi di coppia in una relazione tossica tra due donne: Alice e Elena. È una performance teatrale ideata, prodotta e diretta da Il QuintoQuarto, basata su musiche e testi di David Bowie interpretate dal vivo.

Non è intrattenimento: tratta di temi e realtà problematiche quali la dipendenza affettiva, la violenza di genere e le relazione tossiche. Lo spettacolo è dedicato alla consapevolezza, alla rinascita e al tornare a prendersi cura di sé. Capire che volersi bene, amare se stessi e ritrovare la propria stima e centralità è la chiave per la seconda possibilità. Crediamo fortemente in questo progetto, nei valori umani e nei contenuti in cui molte persone possono riconoscersi, per questo come Associazione Culturale, abbiamo deciso che lo spettacolo sarà a ingresso gratuito per renderlo accessibile a tutti.

Il QuintoQuarto è un’Associazione no-profit di Padova che coinvolge artisti, cantanti professionisti, una band di dieci musicisti, attrici e attori di prosa. Vi aspettiamo numerosi e, se vorrete, potrete fare un’offerta libera per sostenere l’iniziativa dell’Associazione. «Perchè non dare all'amore una seconda possibilità?», cit. David Bowie

Sabato 26 Novembre – ore 21

Teatro Quirino De Giorgio, Piazza Zanella 29, Vigonza (PD)

Ingresso Libero

Con il patrocinio della Città di Vigonza – Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Politiche Sociali.

Web: https://fb.me/e/21qo0a1dp.