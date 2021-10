Accademia di musical: open day della nuova Associazione Interno 7

“To be, or not to be? “diceva Shakespeare. Loro dicono “Let it be!”. La neonata Associazione Interno 7, associazione di musical, teatro, cinema e intrattenimento, apre i battenti e lo fa alla grande con due offerte innovative nel territorio veneto: l’accademia di musical e il corso base di sceneggiatura.

L’accademia di musical

L’accademia di musical ha l’obiettivo di portare in scena “Amnesia”, il musical originale con le musiche dei Beatles.

«Un concetto nuovo di approcciare sia il musical che la scrittura, partendo dalla crescita delle persone» spiega il presidente Davide Barollo.

L’accademia prevede un percorso formativo di 45 ore, in 10 lezioni intensive con tre professionisti del settore. Verrà presentata ufficialmente con un Open Day, domenica 17 ottobre, ore 15, alla palestra Infinity Sport Village di Abano Terme, durante il quale sarà possibile conoscere gli insegnanti e cimentarsi insieme in una breve sessione di canto e recitazione. La data di partenza dell’Accademia è il 7 novembre 2021, sempre ad Abano Terme.

Info e iscrizioni

https://www.ai7.it/ e https://www.neurogiardinieri.it/

