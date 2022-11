La poesia contro la violenza di genere: "Accanto a noi"

Nella Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne – ricorrenza istituita dall’ONU nel 1999 – l’Università di Padova apre le sue porte a tutta la cittadinanza per una lettura poetica ideata ed eseguita da Serena Piccoli che mira a sensibilizzare il pubblico su questa piaga. Le poesie scelte – scritte in tutte le lingue insegnate al Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) dell’Università di Padova – sono di autrici del 1900 e dei giorni nostri.

Un insieme di voci, idiomi e testimonianze di autrici di vari paesi del mondo accomunati dalla riflessione sulla violenza contro le donne. Le poesie verranno lette in lingua originale da studenti e studentesse dei corsi di lingua presso l’Università di Padova e in italiano da Serena Piccoli, poeta e drammaturga padovana che ha all’attivo testi, eventi e pubblicazioni sul tema.

Web: www.serenapiccoli.com. L'iniziativa rappresenta il secondo appuntamento del progetto AvvicinaMenti, presentato e finanziato nell’ambito del “Bando per Progetti di Terza Missione – anno 2022” dell’Università degli Studi di Padova.