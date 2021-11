Natale 2021 a Padova con l'accensione dell'albero, l'avvio del video mapping e l'apertura dei mercatini

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1114238752447353

Dopo l'accensione delle luminarie, venerdì 26 sarà il momento del grande albero di Natale davanti a Palazzo Moroni, dell'avvio del video mapping e dell’apertura dei mercatini di Piazza Eremitani e Corso Umberto.

// Gli eventi //

Alle 17.30 si accenderanno le 12mila luci del grande albero posto davanti a Palazzo Moroni, realizzato grazie alla partecipazione di Dodo Gioielli.

Un'accensione che sarà anche il segnale di partenza delle 3 ore di acquisti a prezzi scontatissimi del Black Friday, previsto in oltre 300 negozi del centro dalle 18 alle 21.

In questo momento di grande emozione verrà avviato anche in parte il video mapping, che potremo ammirare nella sua interezza già nei primi giorni di dicembre!

Quest'anno le animazioni verranno estese su una lunghissima lista di palazzi:

Palazzo della Ragione,

l'affaccio di Palazzo Moroni sulle piazze,

Palazzo delle Debite,

Palazzo del Capitanio con la Torre dell'Orologio,

la Gran Guardia,

il Palazzo Monte di Pietà,

Palazzo Ex Inps,

la Torre degli Anziani e

alcune delle più importanti chiese della città come

il Duomo,

la Basilica di Santa Giustina,

la Chiesa degli Eremitani e

il Santuario dell'Arcella.

Un progetto artistico che esalterà l'identità culturale e storica di Padova valorizzando il recente riconoscimento di “Padova Urbs Picta” come patrimonio dell’Unesco.

Il 26 novembre verranno ufficialmente aperti anche i mercatini di Natale in Piazza Eremitani, in Piazza Capitaniato e in Corso Umberto I, mentre nelle Piazze tornerà la tradizionale Fiera di Natale con le sue caratteristiche bancarelle.

[evento in continuo aggiornamento]

