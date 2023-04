Accertamenti radiologici: tra appropriatezza e rischio di esposizione, l'incontro alla Fornace Carotta

Quante radiografie si possono fare in un anno? I mezzi di contrasto utilizzati in TAC e Risonanze Magnetiche comportano rischi? E cosa comportano le radiografie dentarie?

Molte domande comuni che riguardano accertamenti diagnostici ai quali, prima o poi, ciascuno si sottopone, ma sui quali è necessario avere le corrette informazioni. Per diffondere la cultura della radioprotezione non solo tra i professionisti ma anche tra i cittadini, l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Padova, in collaborazione con Azienda Ospedaliera e l'Università di Padova e con il Patrocinio del Comune di Padova, organizza questo evento di informazione per la cittadinanza sul tema Accertamenti radiologici: tra appropriatezza e rischio di esposizione in programma sabato 6 maggio alla Fornace Carotta di Via Siracusa 61 (PD), dalle ore 9.

L’obiettivo è semplice ma prezioso: informare i cittadini ed i pazienti su tutte le indicazioni relative alla esposizione alle indagini radiologiche. A questo incontro ne seguiranno altri per approfondire al meglio ogni precauzione e ogni rischio dell’esposizione radiologica.

«Questo incontro è stato il primo organizzato dalla Consigliatura dell’Ordine dei Medici di Padova, con il preciso obiettivo informare i nostri concittadini e tutte le persone interessate su questa indagine diagnostica – spiega la Dottoressa Mariateresa Gallea, Medico di Medicina Generale a Padova e Responsabile Scientifico dell’incontro – con particolare attenzione sulle indicazioni e i rischi correlati agli esami radiologici con l’impiego di mezzi di contrasto, quali TAC e Risonanza Magnetica; e sui rischi correlati all’impiego delle radiazioni elettromagnetiche ionizzanti e non ionizzanti a scopo diagnostico.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n° 101, all’art. 162 – prosegue la Dottoressa Gallea – ha sancito l’obbligatorietà della formazione e dell’aggiornamento ECM in materia di radioprotezione per tutti i medici di qualsiasi specializzazione e modalità di esercizio della professione, in quanto potenziali prescriventi. E la protezione si riferisce sia ai medici – che sono esposti per motivi di lavoro –, ma soprattutto ai cittadini per cercare di ridurre al minimo l'esposizione a radiazioni nel corso di indagini diagnostiche radiologiche. Desideriamo quindi diffondere la corretta cultura della radioprotezione, non solo tra i professionisti ma anche tra i cittadini e i pazienti. L'obiettivo è quello di analizzare e approfondire i benefici e i rischi connessi ad alcune indagini radiologiche, sia in ambito medico che odontoiatrico, e di rinforzare l'alleanza tra pazienti e professionisti nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura. Per noi medici e odontoiatri è importante che i cittadini siano correttamente informati e consapevoli, per poterli assistere al meglio nei loro percorsi di salute. Speriamo davvero in un’ampia partecipazione dei concittadini sabato 6 maggio, occasione per l’Ordine dei Medici di Padova di incontro e soprattutto di promozione degli altri eventi informativi in programma su altre tematiche di interesse comune.»

Aprono l’incontro i saluti istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Padova, del Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Padova Dottor Domenico Maria Crisarà, e del Presidente Commissione Albo Odontoiatri Dottor Marco De Berardinis.

A seguire le relazioni, tenute da medici e medici odontoiatri, in linguaggio chiaro ed esaustivo che affronteranno ogni aspetto delle comuni indagini radiologiche: dalla Prescrizione di un esame radiologico. Indicazione all’esame e referto radiologico con la Dottoressa Giovanna Lorigiola, Medico di Medicina Generale, Camisano Vicentino (VI); alle Indagini radiologiche in ambito Odontoiatrico con la Dottoressa Marialetizia Toderini, Medico Odontoiatra, Padova; al Grado di esposizione del paziente negli esami radiologici ed Informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell’esposizione alla luce della recente legge D. Lgs. 101/20 con il Prof. Emilio Quaia, Primario Radiologia, Direttore Uoc Istituto Radiolologia, Padova.

Al termine delle prime due relazioni è previsto uno spazio per la discussione e per domande, come dopo l’intervento del Professor Quaia. Un’occasione imperdibile per meglio conoscere il mondo della Cura e della Sanità, in un dialogo aperto tra medici e Città.

Coffee break

Foto articolo da comunicato stampa