Achtung Babies U2 Tribute in concerto all'Anfiteatro del Venda per la ricerca contro i tumori cerebrali

Sabato 9 luglio si può ascoltare dal vivo la musica degli U2 e aiutare la Fondazione Celeghin a finanziare progetti di ricerca #controitumoricerebrali Una navigata tribute band degli U2, pronta a suonare tutti i più grandi successi della storica rock band irlandese.

Un contesto incantevole e fuori dall’ordinario, come il pittoresco Anfiteatro del Venda.

La possibilità di contribuire alla ricerca scientifica sui tumori al cervello finanziata dalla Fondazione Giovanni Celeghin Onlus.

La data da segnare sul calendario è sabato 9 luglio. Sul navigatore invece impostate Anfiteatro del Venda, nel comune di Galzignano Terme, in provincia di Padova. Chi non ci è mai stato scoprirà un luogo straordinario. Situato nel cuore dei Colli Euganei, a circa 400 metri sul livello del mare, nelle belle giornate offre una visuale magnifica sulla zona delle Terme e la città di Padova. E quando l’aria è pulita lo sguardo può arrivare fino alla laguna di Venezia e al campanile di San Marco.

Con l’obiettivo di riunire arte, bellezza e solidarietà, la Fondazione Celeghin ha scelto l’Anfiteatro del Venda per organizzare uno dei suoi eventi estivi più coinvolgenti.

Protagonisti della serata saranno gli Achtung Babies, la più importante tribute band italiana degli U2, con quasi 30 anni di concerti in Italia e all’estero. Nati a Roma nel 1993, sul palco puntano ad offrire uno spettacolo carico di passione, che racchiude il meglio della produzione musicale della rock band irlandese capitanata da Bono Vox.

I biglietti

Il concerto inizierà alle 21. Il biglietto prevede una donazione minima di 15 euro e l’intero ricavato dell’evento verrà destinato alla ricerca scientifica finanziata dalla Fondazione Celeghin.

I biglietti si possono comprare direttamente all’ingresso dell’Anfiteatro del Venda. Per chi abita in provincia di Padova o in zone limitrofe c’è inoltre la possibilità di acquistare il biglietto alle casse dei negozi Caddy’s e Beauty Star.

Per info: 335 7214668 (solo Whatsapp) e info@fondazioneceleghin.it

In breve

Achtung Babies U2 Tribute

in concerto per la

Fondazione Giovanni Celeghin Onlus

Sabato 9 luglio – ore 21

?Anfiteatro del Venda (Galzignano, Padova)

La Fondazione Celeghin

La Fondazione Celeghin, nata dalla volontà dei figli di Giovanni Celeghin, Fabio e Annalisa – imprenditori padovani come il padre, fondatore del gruppo DMO Spa - ad oggi ha finanziato progetti di ricerca scientifica, borse di studio, supporto psicologico per i malati e i loro care-giver, arredamenti di sale cure per oltre 2,5 milioni di euro in vari ospedali, università e centri di ricerca italiani.

Info

Annalisa Celeghin – annalisa.celeghin@fondazioneceleghin.it https://www.fondazioneceleghin.it/

Info web

https://www.facebook.com/events/699740631108563

Foto articolo da comunicato stampa