Acqua e colore, la magia dell'acquarello a Galzignano Terme

Mostra di acquarelli sabato 23 pomeriggio e domenica 24 tutto il giorno aperta gratuitamente al pubblico. Laboratorio per tutti su prenotazione per "assaggiare" la bellezza della tecnica sabato mattina dalle ore 10 alle 13. Un'occasione unica da vivere in una splendida cornice sui Colli Euganei.

Informazioni e contatti

Web: https://www.arteuganea.net.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...