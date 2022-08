“L'acqua: da dove arriva, dove va?”, incontro e visita al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia

“L'acqua: da dove arriva, dove va?”, lo si scoprirà giovedì 18 agosto, ore 20.45, al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme - Via Ortazzo, 63 Sarà il dr. Franco Secchieri, a svelare il segreto, spiegando da dove arriva l'acqua e dove va. Mai come quest'anno la navigazione fluviale ha sofferto la scarsità d'acqua nei canali e nei fiumi.

La conferenza si propone di dare una immagine dei cambiamenti in atto specialmente per i territori dolomitici d’alta quota. I cambiamenti climatici in atto (specialmente calore e siccità) stanno rapidamente modificando questo volano idraulico naturale con gravi conseguenze in molti settori, dall’agricoltura, alla pesca, dalla navigazione interna al turismo e per molti altri aspetti della stessa nostra vita sociale. Il Dr. Secchieri è un noto glaciologo, di fama internazionale. La conferenza sarà preceduta dalla visita guidata al Museo.

Programma

ore 20.45 visita guidata al Museo Civico della Navigazione Fluviale

ore 21.45 conferenza all'aperto, sulla Pontara del Museo

L'incontro terminerà verso le ore 23

E' consigliabile la prenotazione.

In caso di maltempo l'incontro sarà rinviato al giovedì successivo.

Il costo della visita guidata al MuBa è di euro 10 per persona.

Per informazioni e prenotazioni: tel. 049525170 info@museonavigazione.eu

Info

Museo della Navigazione Fluviale

tel. 049525170

oppure info@museonavigazione.eu

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

sms/whatsapp 3456822956

https://museonavigazione.eu/it/

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/842834106697118

