“L’acqua, l’insegna la sete - Storia di classe”, il documentario al Piccolo Teatro

Lunedì 24 gennaio alle ore 21.15 il Piccolo Teatro di via Asolo, in zona Paltana, propone ad ingresso gratuito la proiezione del film "L’acqua, l’insegna la sete - Storia di classe" del regista Valerio Jalongo.

Nella settimana che porta all’annuale ricordo della figura di Don Bosco, il Santo dei giovani a cui è intitolato il Piccolo Teatro, l’evento speciale propone un emozionante documentario che affronta in modo originale i temi dell’educazione e dell’istruzione dei ragazzi e dei giovani (ambiti in cui Don Bosco fu precursore).

Il film segue una classe del liceo dell’Istituto Rossellini di Roma per 5 anni, per poi tornare 15 anni dopo in compagnia del professore alla ricerca dei ragazzi e scoprire dove sono arrivati, che percorso hanno fatto e capire quanto la scuola li abbia formati e preparati, sia da un punto di vista nozionistico/lavorativo che da un punto di vista umano.

Introdurranno la visione del film, con la loro testimonianza sull’esperienza quotidiana nelle scuole salesiane nel mondo, il Prof.Ramy Halim (preside dell’Istituto Tecnico Industriale Salesiano de Il Cairo) e don Pietro Bianchi, (economo dell’Ispettoria salesiana per il Medio Orien.

