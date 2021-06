"L'acqua, una risorsa in pericolo", un incontro all'Orto botanico di Padova

L’acqua è una risorsa imprescindibile, per la vita, per la coesione sociale e per l’economie. La sua mancanza, la sua scarsità e una cattiva distribuzione mettono a rischio numerosi Paesi, compresi quelli Occidentali. Giovedì 1 luglio, alle 19, Marirosa Iannelli, progettista ambientale specializzata in cooperazione internazionale, water management e comunicazione, e Emanuele Bompan, giornalista e geografo, affrontano il tema dell’acqua a partire dal Water Grabbing Observatory, un progetto che ha come obiettivo quello di rilevare, analizzare, comunicare fenomeni sociali, ambientali ed economici legati ad acqua e clima, in Italia e nel mondo.

Dialoga con loro il giornalista Mattia Sopelsa de Il Bo Live. L'incontro è su prenotazione ed è compreso nel biglietto di ingresso all'Orto botanico, ridotto a 5 euro a partire dalle ore 18. Restano valide le consuete gratuità.

Web: https://www.ortobotanicopd.it.

