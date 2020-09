“Acquerelli in corsia: ricordiamo l'amico Roberto”, mostra di pittura a San Martino di Lupari

“Acquerelli in corsia: ricordiamo l'amico Roberto” è la mostra di pittura dal 5 al 21 settembre presso la Chiesa storica di San Martino di Lupari (Via Cardinale Agostini).

Orari

Venerdì dalle 16 alle 20;

sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 20.

Dettagli

In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer che ricorre a settembre, la Fondazione per la Ricerca Cardiovascolare e Malattie Neurodegenerative, in collaborazione con l'amministrazione comunale di San Martino di Lupari, promuove l'iniziativa "Acquerelli in corsia: ricordialmo l'Amico Roberto", il cui ricavato servirà a finanziare il Progetto di Stimolazione cognitiva StArt rivolto a persone con deficit cognitivo giovanile, elaborato e già iniziato dal CRIC (Centro Regionale Invecchiamento Cerebrale) in collaborazione con i Musei Padovani e che, causa COVID era stato sospeso.

Eventi correlati

Mercoledì 9 settembre ore 20.45 in Sala Bernardi, serata informativa "Prevenire la demenza: dalla teoria ai fatti" relatori Dr. Carlo Gabelli e D.ssa Alessandra Codemo del Centro Regionale per lo Studio Invecchiamento Cerebrale - C.R.I.C.-

Lunedì 21 settembre ore 21, in occasione della XXVII giornata mondiale dell'Alzheimer, concerto di pianoforte, flauto e violoncello presso la Chiesa Storica di San Martino di Lupari.

Info web

https://www.facebook.com/1299163060100664/posts/3869918363025108/

https://www.aopd.veneto.it/news,7533