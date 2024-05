Across the universe

Evento di divulgazione al Planetario di Padova intervallato ed accompagnato dalle musiche dei Beatles, suonate live da La Banda Del Sottomarino Giallo, band tutta padovana, attiva dal 2017. Patrocinato da Comune e Provincia di Padova, in collaborazione ad Unicef Comitato Provinciale Padova per la campagna WAR IS OVER (IF YOU WANT IT), iniziata nel 2022.

Lo spettacolo è la descrizione di un viaggio, attraverso l'universo, alla ricerca delle origini della vita e dell'anima dell'uomo.

