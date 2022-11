Adam Guy Ries e la sorprendente espansione dell’universo, il nobel in aula magna dell’università di Padova

Da ragazzo, come riferito durante una Nobel lecture, Adam Guy Riess non immaginava certo che l’universo fosse in costante espansione. Da studente questo stupore lo ha spinto, forse, a scoprire la sua vocazione scientifica ed essere affascinato dal fatto che si potesse misurare questa espansione come si registra l’altezza di un bambino tracciando segni sullo stipite di una porta. Da allora, per Riess, disegnare la mappa dell'universo per determinarne natura e sviluppo è stato il fulcro del suo lavoro che lo ha portato nel 2011 a vincere il Premio Nobel per la fisica con la scoperta dell’accelerazione dell’universo attraverso l’osservazione delle supernovae più distanti.

Già nel 1929 Edwin Hubble scoprì che il nostro Universo si stava espandendo. Otto anni dopo, lo Space Telescope che porta il suo nome veniva usato per studiare un fenomeno ancor più sorprendente: un’espansione che si stava velocizzando. Non si conosce l’origine di questo effetto, ma è ampiamente attribuito a una sorta di “energia oscura” teorizzata per primo da Albert Einstein. Una complicazione teorica non da poco.

E allora non è un caso che, nell’introduzione a quella lontana lectio del 2011, Riess, commentando il binomio espansione-accelerazione, riferisse di sentirsi come Re Alfonso X di Castiglia quando, dopo aver ascoltato una spiegazione matematica estremamente complicata richiesta per dimostrare il modello geocentrico di Tolomeo del sistema solare, pronunciò la frase: “Se il Signore Onnipotente mi avesse consultato prima di intraprendere la creazione in questo modo, avrei raccomandato qualcosa di più semplice”.

Martedì 15 novembre alle ore 17 in Aula Magna di Palazzo del Bo, via VIII febbraio 2 a Padova, nell’ambito delle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova, l’Ateneo ospita la Nobel Lecture di Adam Guy Riess del Johns Hopkins e Space Telescope Science Institute Premio Nobel per la fisica 2011 dal titolo “The Surprising Expansion History of the Universe”.

In questa lecture il professor Riess descrive come il suo team di ricerca abbia scoperto l’accelerazione dell’Universo e perché comprendere la natura dell’energia oscura rimanga una delle più grandi sfide in astrofisica e cosmologia. Viene inoltre discussa la prova recente che l’Universo continui a richiedere i nostri migliori sforzi di predire il suo comportamento.

Introduce e modera l’incontro Gianguido Dall’Agata, docente dell’Università di Padova.

