L'importanza degli adeguati assetti aziendali, unitamente a pratiche di controllo rigorose, si confermano non solo una necessità, ma una vera e propria strategia di successo per le imprese che mirano alla crescita sostenibile e alla resilienza di fronte alle crisi. Sono questi i temi del convegno “Adeguati assetti tra obblighi normativi e gestione efficiente dell’impresa” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova con la Camera di Commercio, che si terrà lunedì 11 marzo dalle 14.30 alle 18.30 nella Sala Convegni della CCIAA, in Piazza Insurrezione a Padova, per evidenziare come la gestione efficace dell’impresa, la trasparenza e la capacità di anticipare e gestire le potenziali crisi, non sono soltanto degli obblighi normativi, ma rappresentano le fondamenta per assicurare la continuità aziendale e la fiducia degli stakeholder in un panorama economico sempre più complesso e imprevedibile.

Dopo i saluti istituzionali della presidente dell’Ordine dei Commercialisti Chiara Marchetto e del consigliere segretario Roberta Ranalli, interverrà Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, sul ruolo supportivo della CCIAA nella prevenzione della crisi d'impresa, offrendo una panoramica delle risorse e degli strumenti a disposizione delle imprese. A seguire gli interventi, moderati da Roberta Ranalli, di: Gianni Sarragioto consigliere dell'ODCEC di Padova che discuterà il quadro normativo attuale, i documenti e la giurisprudenza di riferimento, evidenziando l'importanza della conformità per la sostenibilità dell'impresa; del commercialista Andrea Buso che si concentrerà sulla consulenza integrata all'impresa, coprendo temi come governance, sistemi informativi interni e gestione dei rischi, essenziali per l'adeguatezza organizzativa; i commercialisti Massimo Strazzabosco e Luigi Barzazi esploreranno i doveri dell'organo di controllo e l'importanza degli adeguati assetti nella gestione delle procedure alternative e nella prevenzione delle responsabilità civili e penali.

I lavori si concluderanno con la presentazione di Suite Finanziaria, la piattaforma di Unioncamere ad ausilio dell’attività consulenziale del professionista verso le PMI, a cura di Andrea Malagugini dirigente del registro delle imprese e regolazione del Mercato e la discussione di casi pratici sulla misurazione dell'adeguato assetto economico-finanziario con i commercialisti Pierluigi Riello e Marco Codogno.