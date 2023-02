Rassegna “Green Granze”, al Teatro Sanclemente in scena “Affectus Animi”

Ultimo appuntamento con “Green Granze“, rassegna teatrale ( a ingresso libero ) ideata e organizzata da TOP-Teatri Off Padova che sabato 18 febbraio propone lo spettacolo “Affectus Animi” al Teatro Sanclemente, inizio alle ore 21.

Grazie al sostegno del bando “La città delle idee 2022/2023” del Comune di Padova, l’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’omonimo e più ampio progetto promosso da circolo di campagna Wigwam Il Presidio sotto il portico, associazione capofila nata in risposta alla devastazione creata dalla industrializzazione nella campagna appena vicina alla città, e Comitato Cittadini di Granze di Camin, in partnership appunto con la cooperativa teatrale che nella chiesetta di San Clemente ha la sua sede, e con il contributo di Maap-Mercato Agroalimentare di Padova.

La rassegna Green Granze si chiude sabato 18 febbraio con la suggestiva performance di Top “Affectus Animi”. Una grande installazione audiovisiva, che ha visto il suo debutto al Musme, il Museo di Storia della Medicina di Padova, e porta in scena Isaac (l’essere umano) e Adam (la macchina) per raccontare due visioni filosofiche, contrapposte e insieme complementari, sul rapporto uomo-macchina, sulle emozioni umane e l’intelligenza artificiale.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-affectus-animi-479120210447

Da anni TOP-Teatri Off Padova immagina, promuove e realizza spettacoli e iniziative innovative per il territorio, nella salda convinzione che la cultura sia strumento di promozione sociale e rigenerazione urbana, nonché motore di sviluppo e di ben-essere per le persone.

Salvato dalla demolizione, abbandonato per decenni, oggi rigenerato dalla pratica teatrale e divenuto un presidio di arte e cultura, il Teatro Sanclemente di Padova ha il suo spazio nella suggestiva chiesetta del 1200 collocata nel cuore dell’area industriale padovana, in via Messico a Granze di Camin. Un luogo da far conoscere, valorizzare e al tempo stesso da restituire al territorio e ai cittadini, in coerenza con gli obiettivi di Green Granze: riappropriarsi degli spazi urbani, vivere la socialità in periferia, (ri)costruire il senso di questi luoghi in continua trasformazione riabitandoli con maggiore consapevolezza e rafforzando la comunità che qui vive.

Ingresso

Eventi a ingresso libero (con prenotazione consigliata). Per info e prenotazioni: https://www.teatrioffpadova.com/greengranze/

Info web

https://www.teatrioffpadova.com/greengranze/

https://www.eventbrite.it/o/top-teatri-off-padova-44966667623

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-affectus-animi-479120210447

Foto articolo da comunicato stampa