Parola agli statistici: affrontare il Covid-19 con dati e competenze, l’incontro online

Martedì 22 dicembre alle ore 16.30 il Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Padova organizza una conversazione aperta con docenti e divulgatori con diretta al link https://www.youtube.com/channel/UCz6yxTEWTQvbjm930CEkJcw, per riflettere su alcuni temi che il Covid-19 ha portato alla ribalta e che riguardano tutti da vicino.

I dati spiegati in maniera semplice

Accessibilità e qualità dei dati, trasparenza, gestione dell’incertezza, semplicità come antidoto al ‘rumore’, importanza di diffondere la data literacy, o alfabetizzazione sui dati, tra i cittadini. Sono alcune delle parole chiave che guideranno questa riflessione a più voci che parte dai dati ma allarga lo sguardo ben oltre, per provare a dare una lettura del nostro presente.

I protagonisti

A dialogare, moderati da Telmo Pievani (Università di Padova), saranno Francesca Bassi, Gianpiero Dalla Zuanna e Paolo Girardi (Università di Padova), Gianfranco Lovison (Università di Palermo) e Antonietta Mira (Università dell’Insubria e Università della Svizzera italiana). In chiusura, Corrado Crocetta presenterà la petizione su questi temi lanciata dalla SIS-Società Statistica Italiana.

Serve chiarezza

«Come Dipartimento crediamo molto nell’importanza di aprirci alla cittadinanza sia raccontando le nostre ricerche sia condividendo un punto di vista ‘quantitativo’, per provare a comprendere meglio il mondo in cui viviamo» commenta la direttrice Giovanna Boccuzzo. «La pandemia di Covid-19 ha invaso la vita di tutti con un’esplosione di dati e di informazioni, non sempre corrette o mediate da chi ha le competenze adatte per analizzarle e comunicarle. Per questo, da mesi, continuiamo a creare occasioni di dialogo e divulgazione statistica: per cercare di offrire a tutti, anche ai non esperti, bussole affidabili e accessibili per orientarsi»

