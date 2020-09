"Noi Non Ci Stiamo Piu'.": il presidio in piazza delle Erbe per dire basta all'omolesbobitransfobia

Evento da facebook e in aggiornamento https://www.facebook.com/events/633668764013344/

È uscita sui giornali la notizia dell'aggressione omofoba di venerdì sera in piazza a Padova. La voglia di non tacere e denunciare i fatti ci ha portato a diffondere un video con la nostra testimonianza, ma di queste cose è molto difficile parlare, immaginiamo che se questo è successo a noi può capitare a chiunque, come è capitato in passato ad altr* di subire aggressioni omofobe e sessiste mentre si passeggia per le strade.

Crediamo sia giusto denunciare pubblicamente questi atti (anche quando essi sono solo verbali, ma non meno gravi per questo), ma crediamo non basti fermarsi alla denuncia.

Proprio perché abbiamo sempre creduto di non poter essere passive comparse nella vita della città, ma attivi protagonisti nel cambiamento che vogliamo, non solo per noi stessi, ma per tutt* quell* che vengono discriminat* e oppress* da quello che riconosciamo come un sistema machista, tossico ed eteronormato.

Vogliamo vivere le nostre vite libere dalla paura, ma siamo consapevoli di poterlo fare solo attraverso la costruzione di una cultura diversa, che porti nelle nostre città iniziative e progetti che includano e valorizzino quelle differenze meravigliose che ci rendono ciò che siamo.

Oggi ci troviamo ad affrontare un problema che per anni abbiamo nascosto come polvere sotto il tappeto, riteniamo che questi episodi siano la manifestazione di un sistema che educa ed abitua all'intolleranza e all'odio nei confronti delle persone LGBTQIA+.

Un sistema che diffonde e legittima posizioni per cui le persone definite “diverse” sono una minaccia per la società, con i loro comportamenti e per la loro stessa identità.

Un sistema per cui degli individui che hanno una relazione non-etero vengono raccontati come un pericolo per la collettività.

Un sistema che aumenta la tensione sociale descrivendo chiunque come un nemico da punire ed allontanare.

Questo sistema è un tumore sociale nutrito da chi, ogni giorno, si schiera contro la visibilità e i diritti delle persone non eterosessuali: partiti come la Lega e Fratelli d'Italia che fanno di tutto per affossare Leggi contro l’omofobia, oggi più che necessarie.

Organizzazioni come Forza Nuova, CasaPound, e tutti i soggetti e gli individui che raccontano la sessualità non etero usando termini odiosi e forzature come “Lobby gay”, come “gender”, come “perversione”, “malattia mentale”, “nemici della famiglia tradizionale”.

L’omofobia è una manovra politica sul sangue di persone oppresse.

Quando una società crea un “immaginario” per il quale delle persone che costruiscono la propria felicità e le proprie relazioni “fuori dalle consuetudini” vengono proposte come “pericolose”, si sta assistendo ad una “cancellazione sociale”, ad un allontanamento e ad una più o meno indiretta istigazione a vero e proprio odio.

Per questo vogliamo invitarvi a costruire con noi un presidio attivo per mercoledì 23 settembre alle ore 18 in Piazza delle Erbe, non solo per rispondere ad un fatto che riteniamo grave ed odioso, ma soprattutto per togliere sempre più spazio all'omolesbobitransfobia attraverso l'azione diretta, la necessità di schierarsi e far schierare tutt* quell* che hanno a cuore la vivibilità delle nostre città e le iniziative includenti di tutte le soggettività che subiscono oppressione e discriminazione, siano essi soggetti migranti, donne, lavoratori e lavoratrici sfruttat* o componenti della comunità LGBTQIA+.

NON CI STIAMO PIÙ, È IL MOMENTO DI AGIRE!

Qui il link della nostra testimonianza:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10220864248149336&id=1633395577

Invitiamo chi volesse a sottoscrivere l'appello a contattarci tramite social e ad essere presente mercoledì in piazza.

Inoltre chiediamo a tutt* di indossare la mascherina e rispettare le regole di distanziamento fisico, così da prenderci cura insieme della nostra collettività.

Mattias

Marlon

Nudm Venezia

Cso Pedro

Cso Django

Collettivo Autonomo Schiara

Arcigay Padova

Coming-Aut LGBTI+ Community Center

Nudm Treviso

Nudm Pavia

Lis.C-Collettivo Universitario Libero Saperi Critici

Laboratorio Occupato Morion

Cordinamento Studenti Medi

Cs Rivolta

L.O.C.O laboratorio occupato contemporaneo

Palestra popolare Rivolta

ASD Quadrato Meticcio

Palestra popolare Galeano

Polisportiva SanPrecario

Collettivo Universitario SPAM

Sindacato degli Studenti Link- Padova

Coalizione Civica per Padova

Centro Veneto Progetti Donna

Rel.Azioni Positive

Sabrina Marchetti Università Cà Foscari Venezia

Marco Dalla Gassa Università Ca’ Foscari Venezia

Europa Verde Veneto

Marco Boato

Davide Lorenzon

L'Osteria Volante

Marco Acconcia

Antonio Pagliaro

Giulia Garofalo Geymonat Universita' Ca' Foscari Venezia

Luca Trappolin Università di Padova

Vincenza Perilli Università Cà Foscari Venezia

Collettivo Stonewall Venezia

Centro Sociale Bocciodromo Vicenza

Collettivo Starfish

CSA Arcadia

Deputato Alessandro Zan

Marta Nalin

Polisportiva Sans Papier

Rete degli Studenti Medi Padova

Unione degli Studenti Padova

CSM Trento-Rovereto"