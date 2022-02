I concerti dell’Agimus di Padova, duo soprano-pianoforte al Teatro Barbarigo

La Stagione Concertistica Internazionale dell’Associazione Musicale AGIMUS di Padova, segna quest’anno l’importante traguardo dei 29 anni di attività. In programma, come consuetudine, una serie di prestigiosi appuntamenti musicali domenicali che proporranno le esibizioni di musicisti italiani e stranieri di grande talento, vincitori di Concorsi Musicali Internazionali, con una programmazione che spazia dalla musica da camera ai recital solistici.

La stagione si è aperta domenica 30 gennaio con il recital pianistico di Simone Tavoni.

Il ciclo di concerti 2022-Ia parte si svolgerà poi fino a maggio 2022 con interpreti provenienti da tutto il mondo.

Da segnalare l’evento dell’8 maggio che ospiterà il grande concerto finale del 18° Concorso di Esecuzione Musicale “Città di Padova” per solisti e orchestra con tre eccezionali solisti accompagnati dall’Orchestra da Camera città di Padova, diretta dal M° Maffeo Scarpis.

I solisti sono: Roh Yeri (Corea del Sud) W.A. Mozart: Concerto n. 5 K. 219 per violino e orchestra;Alessandro Villalva (Italia) W.A. Mozart: concerto n. 27 K 595 per pianoforte e orchestra; Anna Sorgentone (Italia) W.A. Mozart: concerto n. K 314 per oboe e orchestra.

In questi anni sono stati premiati musicisti di talento per un loro inserimento nel panorama concertistico nazionale ed internazionale.Tra i musicisti che l’Agimus ha proposto alla cittadinanza si ricordano: il violoncellista russo Kiril Rodin, primo premio al Concorso Internazionale Ciaikovsky di Mosca; la violinista russa Natalia Lomeiko, primo premio nei più grandi concorsi mondiali tra cui il Concorso Internazionale Paganini di Genova e il Ciaikovsky di Mosca; il pianista tedesco Martin Helmchen, primo premio al Concorso Internazionale “Clara Haskil” (Svizzera). Per alcuni anni l’Agimus ha ospitato all’interno della sua Stagione la performance di alcuni bambini prodigio. Ricordiamo la dodicenne violinista di Taiwan, Liao PeiWen proveniente dalla prestigiosa Juilliard School di New York, vincitrice della sezione archi solisti del 6° concorso Internazionale “Premio Città di Padova”, la tredicenne austriaca Marie Isabel Kropfitsch proveniente dall’Università della Musica di Vienna, ospite di un programma RAI di Piero Angela (Superquark) sul talento musicale.

Iniziativa realizzata con il contributo dell’Assessorato alla cultura del Comune di Padova.

Programma

I concerti si tengono al teatro Barbarigo, via del Seminario, 5/A, con inizio alle ore 16.

Domenica 27 marzo

Duo soprano-pianoforte

Anna Ryabenkaya e Lizaveta Bormotova (Russia)

Musiche di Grieg, Schubert, Chopin, Strauss, Liszt, Stolz, Lincke, Lehar

Duo sassofono-pianoforte

Antonio Sola Corpas e Bernat Catala Rams (Spagna)

Musiche di M. de Falla, Granados, Cassadò, Albeniz, Bizet/Borne

Finale del XVIII Concorso internazionale Premio Città di Padova per solisti e orchestra

Roh YeriERI (Corea del Sud). W.A. Mozart, concerto n. 5 K. 219 per violino e orchestra

Alessandro Villalva (Italia). W.A. Mozart, concerto n. 27 K 595 per pianoforte e orchestra

Anna Sorgentone (Italia). W.A. Mozart, concerto n. K 314 per oboe e orchestra

Biglietti

Biglietto 7 euro

Cell. 340 4254870 - agimus.padova@agimus.it

Per informazioni

Associazione musicale Agimus di Padova

Via A. de Gasperi 23 - 35027 Noventa Padovana

Cell. 340 4254870

agimus.padova@agimus.it

https://www.agimuspadova.com/

