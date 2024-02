Concerto barocco: "Agitata da due venti"

Domenica 25 febbraio, ore16.30 - salone nobile di Palazzo Zacco - il Circolo della Lirica di Padova propone un viaggio avvincente attraverso le epoche d'oro della musica barocca. Il concerto "Agitata da due venti" vede in scena un trio eccezionale composto dal soprano Rui Hoshina, il violinista Domenico Nicola e il M° Alberto Boischio al pianoforte. Un'occasione imperdibile per immergersi in atmosfere avvincenti attraverso le opere dei grandi maestri, accompagnati in questo itinerario musicale dalla narrazione di Annachiara Vitaliani.

In programma sinfonie e arie da Georg Friedrich Händel, che con maestosità e pathos racchiudono l'essenza del periodo barocco, ad Arcangelo Corelli la cui Sonata, conosciuta come "Follia", rappresenta un punto culminante dell'arte barocca del violino; dalla cantata di tono umoristico di Johann Sebastian Bach "Schweigt stille, plaudert nicht " - Fate silenzio, non chiacchierate -, o "La Cantata del caffè" , che testimonia la genialità del compositore nell’armonizzare testi poetici con melodie affascinanti, alla grande forza drammatica e dall’incedere tempestoso dell’aria "In furore iustissimae irae" di Antonio Vivaldi e l’intensità e drammaticità della Sonata in sol minore "Didone abbandonata" di Giuseppe Tartini, che rappresenta un momento culminante nella carriera del “prete rosso”.

Il soprano giapponese Rui Hoshina, diplomata in Canto Lirico all’Università Nazionale delle Arti di Tokyo, laureata in Canto Lirico con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore al Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, ha cantato come solista in importanti rassegne concertistiche, collaborando con direttori prestigiosi e orchestre di fama internazionale (Orchestra del Teatro La Fenice, Filarmonica Arturo Toscanini, Modo Antiquo, Accademia Barocca di Santa Cecilia, I Solisti Veneti).

Il giovane ventiduenne violinista Domenico Nicola Percetti, diplomato al conservatorio di Pesaro e successivamente al Venezze di Rovigo, con il massimo dei voti e la lode, si è specializzato sotto la guida di prestigiosi maestri internazionali, aggiudicandosi borse di studio, approfondendo anche lo studio della musica antica su strumenti originali. Attualmente ha in programma una ricca stagione concertistica e con il conservatorio di Rovigo è impegnato nella riscoperta, valorizzazione e pubblicazione editoriale di musiche di compositori ebrei deportati nei campi di internamento fascisti in Italia, in particolare le opere di Kurt Sonnenfeld.

Il pianista Alberto Boischio è forse uno dei più rappresentativi pianisti italiani della sua generazione. Per sua scelta un po' defilato dai clamori dei grandi circuiti, dei grandi concorsi, ha svolto un lungo ed accurato percorso di ricerca personale, dedicandosi molto alla documentazione su disco del suo lavoro: dischi che hanno sempre riscosso un grande consenso popolare. Da Albeniz a Stravinsky, da Chopin a Busoni, da Lincetto a Grieg: grande capacità la sua di entrare perfettamente a suo agio nelle atmosfere più diverse; doti spesso sottolineate da giudizi favorevolissimi da parte dei critici più illustri del giornalismo italiano da Riccardo Risaliti a Piero Rattalino, ad Angelo Foletto. Vincitore di numerosi premi, si esibisce in Italia e all’estero, come solista, con orchestre, con musicisti e cantanti internazionali in prestigiosi teatri. Dal 2008 collabora con il Gran Teatro La Fenice di Venezia come maestro di sala e palcoscenico. È docente di Accompagnamento Pianistico e Pratica Vocale presso il Conservatorio “Antonio Buzzolla” di Adria.

"Agitata da due venti" promette di essere un momento sorprendente per gli amanti della musica barocca e per coloro che desiderano vivere un'esperienza musicale senza tempo, dove passione e maestria si fondono per creare una performance indimenticabile con il Patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova