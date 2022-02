Agroalimentare Veneto ed emergenza Covid. il webinar di Coldiretti

Nelle situazioni di fragilità quale può essere l’emergenza Covid si possono trovare delle brecce per l’infiltrazione della criminalità. Le istituzioni hanno messo in campo protocolli, intese e patti a livello nazionale e regionali. Coldiretti è espressione delle imprese agricole in prima linea per spezzare la catena dello sfruttamento, condizione alimentata spesso anche dalle pratiche sleali commerciali e dalle distorsioni lungo la filiera, dalla distribuzione all’industria fino alle campagne dove i prodotti agricoli pagati sottocosto spingono le aziende oneste a mollare lasciando così la possibilità ad altri di inserirsi. Vietato dunque sottovalutare la situazione. Di questo si parlerà nel webinar promosso da Coldiretti con Unioncamere Veneto e la Fondazione Osservatorio Agromafia, dal titolo “Agroalimentare Veneto ed emergenza Covid: rispetto delle regole, eccezione nel diritto, crisi economica”.

L’appuntamento è on line per domani, 8 febbraio dalle ore 15 e prevede i saluti introduttivi di Roberto Crosta Segretario Generale di UnionCamere e del direttore di Coldiretti Veneto Marina Montedoro. A seguire la relazione del Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Agromafia, Giancarlo Caselli su “Gli effetti della pandemia sul settore penale e l’evoluzione delle mafie, declinazione dell’economia illegale”. Interverranno: Alberto Zannol, Direttore della Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto, Marcello Maria Fracanzani Consigliere della Corte Cassazione e Fabrizio di Marzio Professore Ordinario di Diritto privato, entrambi anche componenti del Comitato Scientifico Osservatorio Agromafia. Tra i relatori Giovanni Mainolfi del Comando Regionale della Guardia di Finanza e il rappresentante del Reparto dei Carabinieri di Tutela Agroalimentare di Parma. Modera i lavori Paolo Cagnan Condirettore dei quotidiani veneti Gedi.

