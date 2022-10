Stagione lirica al Piccolo Teatro: “Aida” dalla Royal Opera House di Londra

Mercoledì 12 ottobre alle ore 19.45 in diretta dalla Royal Opera House di Londra sul grande schermo cinematografico del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) arriva l'Aida di Giuseppe Verdi con direzione di Antonio Pappano e regia di Robert Carsen.

Biglietti da 10 a 12 euro.

Apertura biglietteria ore 19, proiezione alle 19.45.

Dettagli

Nel suo ventesimo anno come Direttore musicale della Royal Opera, Antonio Pappano conduce un cast di acclamate stelle internazionali: il soprano Elena Stikhina nel ruolo di Aida, che torna a Covent Garden in seguito alla sua performance in Tosca; il tenore italiano Francesco Meli nel ruolo di Radames; il mezzo-soprano polacco Agnieszka Rehlis nel ruolo di Amneris; il baritono francese Ludovic Tézier nel ruolo di Amonasro; il basso americano Soloman Howard nel ruolo di Ramfis; il basso coreano In Sung Sim nel ruolo del Re d’Egitto

La nuova produzione di Carsen colloca il dramma politico su vasta scala composto da Verdi in un contesto contemporaneo, enfatizzando lo strappo tra il dovere pubblico e la passione privata, e rappresentando le lotte di potere della storia sullo sfondo di uno stato moderno e totalitario.

Mettendo insieme uno stupefacente team creativo che annovera la pluripremiata costumista Annemarie Woods e la scenografa Miriam Buether, nominata all’Olivier Award, quest’opera è una delle produzioni più attese della Stagione 2022/23 della Royal Opera House.

In breve

Mercoledì 12 ottobre 2022 – ore 19.45

In diretta dalla ROYAL OPERA HOUSE di Londra

AIDA

opera di Giuseppe Verdi

Direzione musicale: Antonio Pappano

Regia di Robert Carsen

con Elena Stikhina, Francesco Meli, Agnieszka Rehlis, Ludovic Tézier, Soloman Howard

Prezzi dei biglietti

Interi euro 12 + dir. prev.

Ridotti (over 65 e studenti max 26 anni) euro 11 + dir. prev.

Associati e Bambini 4/12 anni euro 10 + dir. prev.

Info web

https://www.piccolo-padova.it/aida-2/

https://www.piccolo-padova.it/stagione-lirica-2022-2023-i-parte/

Foto articolo da comuniato stampa e da https://www.piccolo-padova.it/aida-2/