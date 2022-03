Aida di Verdi in differita da Parigi al Piccolo Teatro

In differita dall’Opèra di Parigi domani martedì 8 marzo, ore 19, in programma al Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) la proiezione sullo schermo cinematografico di AIDA, la notissima opera di Giuseppe Verdi, diretta da Michele Mariotti, con Sondra Radvanovsky, Jonas Kaufmann e Ludovic Tezièr, nell'allestimento firmato dalla regista olandese Lotte De Beer, andato in scena a porte chiuse all’Opéra Bastille nel febbraio 2021 in piena “terza ondata” di Covid-19.

Il cast d’eccezione vede il soprano Sondra Radvanovsky nel ruolo del titolo, il tenore Jonas Kaufmann nei panni di Radamès, il mezzosoprano Ksenia Dudnikova in quelli di Amneris e il baritono Ludovic Tézier nella parte di Amonasro.

«Nella mia lettura – dice Michele Mariotti – Aida è soprattutto un dramma intimo, ancor prima che politico e trionfale, nel quale due donne sono innamorate dello stesso uomo. Di quest’opera mi interessano particolarmente i sentimenti più nascosti dei personaggi e la ricchezza delle sfumature che l’immensa partitura verdiana ci offre».

Ingresso

Biglietti: interi euro 10 – Ridotti euro 9 – Associati euro 8 (+ dir.pr.).

La biglietteria apre alle ore 18.15

Consuete prevendite e online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Info web

https://www.piccolo-padova.it/aida/

