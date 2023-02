Akustick at sea in concerto al Radio City Music Hall il 10 febbraio 2023. Repertorio rock pop in chiave acustica. Ore 20 cena con Menù a 25 euro (antipasto, un piatto principale a scelta, bibita, coperto live). Prenotazione consigliata. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live.

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL

Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova

Inizio concerto: ore 21.30

Ristopub e musica dal vivo

Prenotazioni: tel. 049-5221232 - 345-3498089. Per info: https://fb.me/e/2h2cTEzXN.