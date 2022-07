Al di Meola pioniere della fusione tra world music, rock e jazz al Castello Festival

Giovedì 21 luglio sarà la volta di Al Di Meola, uno dei migliori chitarristi del nostro tempo, pioniere della fusione tra world music, rock e jazz.

Virtuoso di altissimo livello, prodigioso talento e compositore prolifico, Di Meola vanta una discografia di oltre 20 album come leader e numerose collaborazioni con musicisti del calibro di Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock, con il supergruppo fusion Return To Forever con Chick Corea, Stanley Clarke e Lenny White, poi il celebre trio di chitarra acustica con John McLaughlin e Paco de Lucia, e il trio Rite of Strings con il bassista Clarke e il violinista Jean-Luc Ponty.

La sua costante attrazione per i ritmi sincopati, combinati con melodie appassionate e armonie sofisticate gli ha fruttato, nel corso di una carriera che ha attraversato quattro decenni, gli encomi della critica mondiale, quattro album d’oro, due album di platino, oltre sei milioni di vendite discografiche in tutto il mondo e vari altri premi tra cui Grammy nomination e Awards.

Nel nuovo tour europeo sarà in scena con Sergio Martinez alle percussioni e Peo Alfonsi alla chitarra. Nel programma luoghi mai esplorati dall’artista, con arrangiamenti di brani di Piazzolla, Lennon e McCartney e un tributo speciale a Chick Corea.

---

La seconda parte di programmazione vedrà protagonista il teatro giardino di Palazzo Zuckermann che ospiterà ben 12 spettacoli dal 26 agosto al 9 settembre.

Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.castellofestival.it e sulla pagina facebook CastelloFestivalPadova. Le prevendite sono già attive da Gabbia Dischi e nei principali circuiti online (Vivaticket, Ticketone).

Biglietti

Primo settore numerato: euro 33 + dp

Secondo settore non numerato: euro 27 + dp

Dipendenti comunali, studenti under 26, over 65: Euro 22 + d.p.

Info web

https://www.castellofestival.it/eventi/2022-07-21-al-di-meola/

Foto articolo da comunicato stampa - Al Di Meola Credit Alexander Mertsch