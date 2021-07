L’impresa in Alaska di Bonaiti: il docufilm arriva all’Arena di Montemerlo

È un gradito ritorno quello di Nicola Bonaiti domani sera all’Arena di Montemerlo di Cervarese Santa Croce. Lo scialpinista padovano, che la scorsa estate aveva presentato il suo “Sopra le nuvole” raccontando la scalata della vetta Cho Oyu sull'Himalaya, torna sabato 17 luglio alle 21.30 con il nuovo lungometraggio “La montagna più fredda - DELAI 6.197 m –ALASKA”. Un docufilm che porterà il pubblico a scoprire un’avventura unica, un luogo poco conosciuto e nuovi orizzonti.

Il Mc Kinley, questo è il nome per i nativi locali diventato ufficialmente Denali, si trova in Alaska ed è la montagna più alta del nord America. A causa della sua latitudine e quindi della sua vicinanza al polo nord è considerata tra le montagne più fredde al mondo. Nicola Bonaiti con il compagno di avventure Luca, ci arriva quasi per caso dopo la salita all'Aconcagua dell'anno prima. «Eravamo entusiasti e in cerca di una nuova esperienza, ma mai avrei pensato a questo colosso dell'Alaska, nel mio immaginario troppo difficile e freddo – spiega lo scialpinista padovano - E invece, svanito un programma in Nepal, veniamo in contatto con una spedizione di vicentini che ci accoglie tra le sue fila. Diventerà un'esperienza unica: 21 giorni in autonomia tra slitte ed igloo, un legame indissolubile con i compagni di salita Luca e Roberto, una nuova consapevolezza e forse la vera rampa di lancio nel mondo dell'alta quota».

prenotazione obbligatoria al 3405381060

