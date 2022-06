Tour con partenza all'alba al Parco Frassanelle

Domenica 26 giugno ci sveglieremo prima del sole perché vogliamo goderci i colori dell’alba! Un esclusivo tour solo per noi! Aspetteremo la luce del giorno all’interno del meraviglioso Parco Frassanelle a Rovolon (PD), scenderemo poi verso il Golf Club Frassanelle in compagnia di una guida naturalistica e lo attraverseremo in modo esclusivo fino al suo bellissimo laghetto interno. Ci attenderà poi un’accogliente colazione al ristorante Dodo, per poi conclude il tour con un ultimo momento di bellezza: visiteremo le grotte del Parco, un suggestivo ed incantevole luogo che merita di essere visitato!

Dettaglio tour:

Ore 4.50: registrazione presso il parcheggio del Parco Frassanelle, Via Frassanelle 14, Rovolon (PD)

Ore 5-5.20 circa: breve passeggiata

Ore 5.20-5.40: osserveremo i colori dell’alba

Ore 5.40-6.40: passeggiata fino al Golf, passando per il bellissimo laghetto interno

Ore 6.45-7.30: colazione

Ore 7.30-8: ritorno al Parco Frassenelle

Ore 8-8.30: visita alle grotte

Il tour termina verso le ore 9.

Cosa serve:

Abbigliamento comodo e scarpe adeguate

La torcia

La tua borraccia d’acqua

Grado di difficoltà: facile

Lunghezza percorso: circa 3 km

Costo:

Costo adulti: 18 euro cad.

Bambini dai 4 ai 13 anni: 10 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA Cliccando qui: https://forms.gle/HD2skhRZBVm5VRa38

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.