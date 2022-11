Orto botanico di Padova: "Alberi millenari d’Italia"

L’Orto botanico celebra la Giornata nazionale degli alberi con un nuovo appuntamento di Racconti della Natura dedicato al libro Alberi millenari d’Italia. Un viaggio fra i boschi nascosti, edito da Idee Feltrinelli / Gribaudo: lunedì 21 novembre alle ore 17.30 l’autore Tiziano Fratus condurrà il pubblico in una suggestiva passeggiata pomeridiana al calar del sole, tra i maestosi alberi dell’arboreto nell’Orto antico, arricchita da intermezzi poetici e letture. L’evento prosegue poi in auditorium, dove l’autore dialogherà con Francesca Boccaletto, giornalista de Il Bo live.

Dentro ogni persona esiste un esploratore che si muove di bosco in bosco, di giardino in giardino, di città in città. Posa la nuca sui tronchi degli alberi per captarne sussurri segreti, scala montagne, esplora grotte e isole, s’immerge nelle ombre di un orto botanico, va alla scoperta di quei giganti silenziosi che da secoli ripetono gli stessi gesti geometrici e rispondono agli stessi impulsi chimici per rinnovare la vita e assecondare lo scorrere delle stagioni. Da diversi anni Tiziano Fratus attraversa il paesaggio italiano per visitare e documentare l’esistenza dei grandi alberi, e ora, dopo tanti libri, dopo tanti incontri e meditazioni ai piedi di questi sovrani vegetali, ripercorre le traiettorie che lo hanno condotto al cospetto dei più annosi, quegli alberi monumentali millenari o considerati probabilmente millenari: dai castagni etnei agli olivastri sardi, dai larici alpini ai pini del Pollino, dai faggi abruzzesi agli ulivi del Salento a tanti esemplari isolati e remoti.

L’evento è gratuito ed è garantito anche in caso di lieve pioggia. Per partecipare è richiesta la prenotazione online: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/alberi-millenari-ditalia/. Alberi millenari d’Italia sarà in vendita presso il bookshop a partire dal 21 novembre. Al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie.