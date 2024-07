Alberto Micaglio live con la band all'Anfiteatro del Venda.

Alberto Micaglio è un cantautore folk/rock-alternative. La sua crescita artistica è dettata dalle sue continue esperienze all'estero; a partire da Londra, dove ha cominciato prima ad esibirsi in importanti locali per poi affiancare anche “l'arte” del “Busking” (la musica di strada) esibendosi a Camden Town e Greenwich. Nel 2014 va a New York dove comincia a lavorare alle sue canzoni in uno studio a Broadway per poi spostarsi nuovamente negli anni a venire a Dublino; esibendosi ancora sia come Busker che nei locali della capitale irlandese. Ha da poco pubblicato il suo nuovo singolo “i’ve been walking a lot” disponibile in tutti gli store digitali con un videoclip girato a Londra.

Guarda il suo ultimo videoclip girato a Londra https://www.youtube.com/watch?v=XH7LX5PjByc

Aprirà il concerto Alberto Pagliuca in arte Bharto, cantautore italiano dalle sonorità indie/pop.

Dove e quando

Venerdì 5 luglio alle ore 21

All’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme

Ingresso a 13,80 euro

