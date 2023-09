Anche ad Albignasego “Il Veneto legge”

Anche quest'anno la Biblioteca comunale partecipa alla Maratona di Lettura “Il Veneto legge” prevista per il 29 settembre e promossa dalla Regione Veneto.

L'evento si articola in tre appuntamenti: 2 maratone a cura del gruppo di lettura Bibliobizzi e letture ad alta voce dedicate ai bambini.

«La maratona di lettura “Il Veneto legge” è una vera e propria festa dedicata alla lettura che coinvolge l'intero Veneto - afferma il sindaco Filippo Giacinti - quella di quest'anno è la settima edizione della manifestazione e come Amministrazione ci teniamo a offrire opportunità interessanti di aggregazioni alla nostra cittadinanza».

Gli appuntamenti curati dal gruppo di lettura Bibliobizzi sono due, il primo con inizio dalle ore 10 avente tema “Leggiamo Calvino” che prevede la lettura di brani tratti dal romanzo “Il Barone rampante” e il secondo con inizio alle ore 17 dal titolo “Leggiamo per non dimenticare il Vajont”, con testi tratti da “La gioia del diavolo” di Davide Rigoni e un'intervista di Mauro Corona apparsa sul giornale “7”.

Per i piccoli cittadini, dai 4 ai 7 anni, è stato pensato un momento coordinato da Valeria nella stessa giornata dalle ore 17 presso la Biblioteca comunale sita in Villa Obizzi, l’evento è libero ma è richiesta la prenotazione allo 0498042229.

«Tema di quest’anno sarà il fiume e tutte le storie che porta con sé – ci spiega l' Assessore alla cultura Marco Mazzucato – un momento magico per far sognare i nostri bambini attraverso l’animazione di alcune letture che trattano l’argomento, sperando di instillare in loro la passione per la lettura e la cultura».

