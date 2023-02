Gioco per famiglie "L’album delle figurine dei barcari" al museo della navigazione fluviale di Battaglia

Torna a grande richiesta il gioco per famiglie 'L’album delle figurine dei barcari”, appuntamento al Il Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme, domenica 12 febbraio, alle ore 15.30

Durante la visita animata nelle sale espositive del Museo, bambini e ragazzi, con i loro genitori, potranno ricevere le originalissime ed introvabili figurine barcare.

Per riuscire a completare il proprio album ogni giocatore dovrà liberarsi dei doppioni e accordarsi con gli altri concorrenti per gli scambi.

Un gioco per scoprire, in modo divertente, il meraviglioso mondo dei barcari e della navigazione fluviale.

L'iniziativa è dedicata alle famiglie con bambini/ragazzi dai 3 ai 12 anni.

L'attività durerà circa due ore e consigliamo di presentarsi 15 minuti prima per svolgere le operazioni di biglietteria.

La prenotazione è obbligatoria telefonando al nr. 049 525170.

Costi

10 euro a partecipante

30 euro a famiglia (2 adulti e 2 minori)

Per informazioni e prenotazioni telefonare al nr. 049 525170 oppure scrivere a info@museonavigazione.eu

Informazioni e prenotazioni

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo, 63 - Battaglia Terme

Email: info@museonavigazione.eu

Attenzione

La mail info@museonavigazione.eu è temporaneamente non disponibile, vi preghiamo di contattarci per informazioni all'indirizzo museonavigazionefluviale@gmail.com

Facebook: www.facebook.com/MuseoDellaNavigazioneFluviale/

Web: www.museonavigazione.eu

Membro della rete Water Museum of Venice (www.watermuseumofvenice.com)

Info web

https://museonavigazione.eu/it/news/lalbum-delle-figurine-dei-barcari-domenica-12-febbraio-2023/

https://www.facebook.com/events/701865311418699/

Foto articolo da comunicato stampa