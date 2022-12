Alcool test gratuiti, anonimi, immediati e su base volontaria in piazza Maggiore a Este

Alcool test gratuiti, anonimi, immediati e su base volontaria: dopo l'esperienza di fine novembre, si ripropone la serata dedicata a informare e sensibilizzare verso un comportamento più responsabile alla guida e contro l'abuso di alcool. Appuntamento in piazza Maggiore, sabato 17 dicembre, dalle ore 20 alle 23

A un passo dai locali più frequentati dai giovani, sarà possibile effettuare gratuitamente un test etilometrico monouso per verificare il grado, eventuale, di alcool in corpo. L'iniziativa a cura della Polizia Locale permetterà ai partecipanti di valutare così se ci sono le condizioni per mettersi alla guida o meno, prevenendo così eventuali incidenti.

I controlli etilometrici verranno effettuati a solo scopo preventivo e resteranno anonimi.

Info web

https://www.comune.este.pd.it/it/news/alcool-test-gratuiti-in-piazza-maggiore-sabato-17-dicembre

Foto articolo da comunicato stampa