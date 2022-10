“Festival della bellezza”, Aldo Grasso con “Miti e riti dello specchio dei sogni” a Palazzo della Ragione

Il Festival della Bellezza arriva all’ultimo atto del suo lungo itinerario in prestigiosi luoghi d’arte: lunedì 17 ottobre (ore 21) al Palazzo della Ragione di Padova Aldo Grasso riflette sull’influenza della televisione rispetto al tema dell’edizione del Festival “Miti e tabù. Personaggi e opere iconiche tra idee e simboli”. La fabbrica delle illusioni inventa la finzione come realtà, specchio dei sogni con i suoi miti e riti accesa ogni giorno dalla rappresentazione di nuovi modelli.

L’idea del Festival di proporre appuntamenti di arte nell’arte trova ideale conclusione nel celebre Salone del Palazzo della Ragione, con copertura lignea a forma di carena di nave rovesciata e lo spettacolare ciclo d’affreschi quattrocentesco a soggetto astrologico, dal 2021 incluso dall’Unesco nel patrimonio dell’umanità.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con il Comune di Padova.

Il Festival della Bellezza si conferma tra le più originali e prestigiose manifestazioni nazionali con eventi inediti connessi tra loro sul tema dell’edizione in luoghi di straordinaria suggestione. Quest’anno ha proposto 35 appuntamenti da giugno a ottobre in luoghi simbolo della storia artistica italiana, dal V secolo a.C. (Tempio di Segesta) alla seconda metà del Novecento (Cretto di Burri), passando per città d’arte come Roma e Firenze, opere epocali come l’Ultima Cena di Leonardo e gioielli del patrimonio artistico del Veneto come il Teatro Romano di Verona, il Teatro Olimpico di Vicenza e le ville storiche Mosconi Bertani e Guerrieri Rizzardi in Valpolicella e Guarienti di Brenzone a Garda. Altri appuntamenti sul Lago di Garda al Vittoriale, alle Grotte di Catullo e all’Isola del Garda. Tra gli ospiti di questa edizione Ornella Vanoni, Massimo Recalcati, Vinicio Capossela, Dacia Maraini, Carlo Lucarelli, Simone Cristicchi, Federico Rampini, Guia Soncini, Samuele Bersani, Alessandro Piperno, Fiorella Mannoia, Massimo Cacciari, Melania Mazzucco, Stefano Massini, Tullio Solenghi, Vittorio Sgarbi, Arianna Porcelli Safonov, Federico Buffa, Morgan, Umberto Galimberti.

Promosso da Ministero del Turismo e Regione Veneto, è organizzato dall’associazione Idem con l’ideazione e la direzione artistica di Alcide Marchioro. Ha come Main Partner Cattolica Assicurazioni - Gruppo Generali; patrocinio del Touring Club Italiano.

Ingresso

9,50 euro

Biglietti sui circuiti Ticketone e Verona Box Office.

